Як повернутися на службу після СЗЧ через застосунок "Армія+": подробиці

Повернутися до служби тепер можна онлайн

В Україні до 1 березня 2025 року військові, які вперше самовільно залишили частину, можуть повернутися без кримінальної відповідальності через додаток "Армія+".

Про це повідомили у пресслужбі Міноборони України.

Повернення на службу після СЗЧ через Армія+

Швидке створення рапорту: Рапорт можна подати за 5 хвилин через застосунок "Армія+" з підказками та сповіщеннями на кожному етапі.

Додавання рекомендаційного листа: До рапорту можна додати рекомендаційний лист від частини, який підтверджує бажання військового продовжити службу.

Інформація для служби правопорядку: Військова служба правопорядку матиме змогу отримати інформацію про те, що військовий потрібен в іншому підрозділі.

Можливість змінити місце служби: Через "Армія+" можна подати рапорт на зміну місця служби.

Зазначено, що близько 60% військових, які подали рапорт через "Армія+" і висловили бажання продовжити службу, зараз або перебувають на етапі повернення, або вже повністю поновились у нових частинах.

Нагадаємо, в застосунку "Армія+" можна сформувати цифровий рапорт і повідомити про своє бажання повернутися на службу після самовільного залишення часини.

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