Як "повільний контрнаступ" впливає на настрої в Україні: оцінка Washington Post

Іноземні журналісти вважають, що українці починають "втомлюватись від браку добрих новин з фронту" та російських обстрілів. Також Україна щодня змушена платити велику ціну за свою свободу.

Про це пише The Washington Post.

Видання зауважує, що раніше переживати ракетні обстріли та втрати українцям допомагали успіхи армії на фронті, проте зараз нібито "ЗСУ не мають таких перемог на фронті, що затьмарює настрої у суспільстві".

Журналісти зауважують, що "наратив про єдність і нескінченну наполегливість почав зношуватися".

"Кількість загиблих - незліченні тисячі - зростає щодня. Мільйони людей стали вимушеними переселенцями і не бачать жодного шансу повернутися додому. У кожному куточку країни цивільне населення виснажене серією нещодавніх російських атак - в тому числі ударами по історичному собору в Одесі, житловому будинку в Кривому Розі та центру переливання крові в Харківській області", - йдеться у матеріалі.

Як люди пережили ракетний удар по Покровську

75-річна вчителька музики Світлана Жданова сиділа у своїй вітальні в Покровську у вівторок ввечері, коли ракети влучили в її будинок, розбивши весь скляний посуд і розтрощивши піаніно. Не знаючи, куди ще йти, вона прибрала квартиру, в якій живе з 1969 року, і вирішила залишитися.

78-річна Раїса Рибальченко мешкала на четвертому поверсі будинку, який сильно постраждав від подвійного удару. Коли пролунав перший вибух, вона була на кухні. Незабаром п'ятеро чоловіків постукали у двері, кричачи: "Є хтось живий?". Вона відповіла, що жива.

Один з них поніс її вниз по сходах. Незабаром після цього пролунав наступний удар. На даний момент загинуло щонайменше дев'ять осіб, десятки отримали поранення.

У середу Рибальченко була серед натовпу шокованих людей, які допомагали забивати вікна і розбирати залишки свого життя. Вона сподівається, що уряд відремонтує її квартиру.

Пекарка зі Сміли - "колективне розчарування" і страх мобілізації

У Смілі 42-річна пекарка Алла Близнюк розповіла, що щодня продає солодощі на поминальних прийомах, коли батьки готуються поховати своїх дітей, які загинули на фронті за сотні кілометрів звідси.

За її словами, раніше, навіть коли ситуація була болючою, "люди були об'єднані". Вони волонтерили, готували їжу один для одного і доставляли їжу солдатам. Тепер, за її словами, є відчуття колективного "розчарування".

Журналісти стверджують, що жінка живе в страху, що її чоловіка або двох синів призовного віку мобілізують. Вона вже помітила, що вулицями її міста ходить набагато менше чоловіків, ніж раніше. Також вона розповідає, що ходять різні чутки про втрати на фронті.

"Важка ціна свободи"

У Донецькій області український військовий естонського походження з позивним "Сьюзі" працює на стабілізаційному пункті, де надають допомогу пораненим солдатам перед відправкою до лікарень у безпечніші міста. Він розповідає, що справді бувають тяжкі поранення і Україна платить дорогу ціну за свободу.

"Це така важка ціна за свободу", - каже він.

Іноземні журналісти стверджують, що хоч Київ дуже захищений, проте і тут видно війну. Зокрема можна побачити поранених військових, яких тут лікують. 34-річний військовий Віктор каже, що йому ще пощастило, бо частину своїх побратимів він втратив на війні.

"Це надто гнітить", - каже він.

47-річна Анна Олійник, чоловік якої на війні втратив ногу, каже, що вона б хотіла бачити успіхи на фронті, щоб жертва її чоловіка та інших військових не була даремною.

Українців обурюють веселощі під час війни та корупція

Боєць із позивним "Позитив", який перебуває на лікуванні в київському госпіталі після контузії в Херсоні та Бахмуті, сказав, що людей, які наживаються на війні, "треба відправляти на передову".

36-річна Юлія Пальцева, секретарка в Києві, сказала, що вона шокована тим, як кияни продовжують розважатися і спілкуватися. За її словами, її хлопець зараз на фронті, і незабаром його переведуть воювати під Бахмут.

"Всі ці танцюючі та усміхнені люди повинні пам'ятати, що такі ж солдати, як і мій хлопець, сидять в окопах без ротацій і щодня потрапляють під обстріли", - сказала Пальцева.

Щодо контрнаступу, вона зазначила: "Наші очікування були вищими. Якщо він і відбувається, то дуже повільно".

У Кривому Розі лікар Валерія Масляник, 58 років, розповіла, що російська ракета пошкодила її квартиру. Тепер вона мріє про відпочинок.

"Я хочу поїхати на море. Але росіяни забрали всі наші моря", - каже Валерія.

Нагадаємо, ситуація на Куп’янському напрямку є загрозливою тривалий час і окупанти вже кілька разів намагалися піти у великий наступ, однак не змогли його втілити в життя.

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