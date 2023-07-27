Як повинна закінчитись війна Росії проти України і чи будуть переговори: пояснення західних експертів

Автори звіту Chatham House “Як закінчити війну Росії проти України” вважають, що закінчення війни Росії проти України шляхом переговорів неможливе. Адже за таких умов агресор отримає переваги і зможе домогтися поступок від України та Заходу.

Про це західні експерти повідомили під час презентації в Українському домі у Вашингтоні, пише "Голос Америки".

На думку директора програми Росії і Євразії в Chatham House та одного з авторів нового звіту Джеймса Ніксі, війна повинна закінчитися повним виведенням російських військ з території України, без жодних "сірих зон". Він наголошує, що країни НАТО повинні подбати про безпеку торговельних шляхів усіх сусідів РФ, незалежно від того, є вони членами Альянсу чи ні.

“Поступки путінській Росії є глухим кутом як для України, так і для її західних союзників. Це заперечило б прагнення українського народу стати членом трансатлантичної спільноти. І в більшості сценаріїв це залишило б Росію в аналогічному або кращому становищі порівняно з 23 лютого 2022 року, за день до початку повномасштабного вторгнення до України”, – зауважує Ніксі в дослідженні Chatham House.

Інший експерт Chatham House Джон Лаф вважає, що поразкою Росії у війні буде повне відновлення територіальної цілісності України.

Також експерти вважають, що не всі війни закінчуються переговорами. Адже за таких умов Росія отримає переваги, які завадять Україні стати сучасною західною державою.

“Ми чуємо, що мають бути переговори раніше чи пізніше, бо всі війни у світі так закінчуються. Найперша і найпряміша відповідь на цей аргумент – це не так. Переговори можуть іти після кінця війни, але вони необов’язково закінчують війни”, – вважає експерт Chatham House Кейр Джайлз.

Експерти також вважають, що Україна повинна отримати реальні гарантії безпеки, а нейтралітет, як це було до 2014 року, цього не забезпечить.

"Ставити в пріоритет питання безпеки Росії відволікає увагу від кроків, яких країни НАТО повинні вжити, щоб відновити свій потенціал колективної оборони і стримування та забезпечити, щоб Росія ніколи більше не могла почати війну в серці Європи. Захід не переміг у Холодній війні, переймаючись про безпеку СРСР", – вважає Джон Лаф.

Нагадаємо, у Міноборони повідомили подробиці звільнення населеного пункту Старомайорське.

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