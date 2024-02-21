Як повинна закінчитися війна: українці назвали найбільш реалістичний варіант

Більшість українців - 65%, вірять, що війна завершиться поверненням під контроль України всіх територій, включно із Донбасом та Кримом. Однак порівняно з травнем 2022 року відсоток українців, які припускають цей сценарій, зменшився.

Про це йдеться у свіжому соціальному опитуванні, проведеному Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) упродовж 5-10 лютого.

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Відповідно до результатів опитування, лише 14% респондетів вірять, що бойові дії будуть перенесені на територію Росії. Ще 9% вірять у визволення всіх територій, які Україна контролювала до 24 лютого 2022 року. Решта 4% говорять про визволення всіх територій разом із Донбасом, але без Криму.

Соціологи зауважують, що у травні 2023 року вірили у відновлення цілісності України 71%.

"Водночас з 25% у травні 2022 року до 32% у лютому 2024 року стало більше тих, хто допускає, що в результаті війни можуть бути певні втрати. З цих 32% найбільше (19%) тих, хто вважає, що війна завершиться втриманням територій, які контролюються зараз (у травні 2022 року таких було 6%, але з травня 2022 року Україна визволила значу частину територій). Тобто у 2024 році респонденти відповідали в умовах ситуації на полі боя, яка суттєво відмінна від ситуації травня 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що соцопиутвання проводили впродовж 5-10 лютого 2024 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитано 1202 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Опитування проводилося у віці 18 років і старше громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року).

Нагадаємо, майор ЗСУ, пресофіцер 1-ї окремої бригади спеціального призначення Тарас Березовець висловився, коли закінчиться війна в Україні.

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