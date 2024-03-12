Як Повітряні сили збивали вночі "Шахеди": командувач показав роботу ППО (відео)

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук показав відео роботи ППО під час російської нічної атаки безпілотниками "Шахед" по Україні.

Відповідний ролик генерал-лейтенант опублікував у своєму телеграм-каналі.

Олещук виклав відео, де зафіксовано, як українські захисники стріляють по російському безпілотнику у нічному небі. Зрештою бійці влучають по "Шахеду" і в цей момент він яскраво спалахує.

"Бойова робота по ворожих БпЛА на південному напрямку у ніч на 12 березня 2024 року! Дякую воїнам повітряного командування "Південь" за результат", – написав командувач Повітряних сил.

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Олещук показав відео роботи ППО по дронах "Шахед"

Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 12 березня масовано атакували Україну 22 безпілотниками. Сили ППО знищили 17 дронів.

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