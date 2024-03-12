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Як Повітряні сили збивали вночі "Шахеди": командувач показав роботу ППО (відео)

Як Повітряні сили збивали вночі "Шахеди": командувач показав роботу ППО (відео)

Уламки дрона "Шахед" після збиття українською ППО / Скриншот з відео

Олещук подякував воїнам повітряного командування "Південь" за результат.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук показав відео роботи ППО під час російської нічної атаки безпілотниками "Шахед" по Україні.

Відповідний ролик генерал-лейтенант опублікував у своєму телеграм-каналі.

Олещук виклав відео, де зафіксовано, як українські захисники стріляють по російському безпілотнику у нічному небі. Зрештою бійці влучають по "Шахеду" і в цей момент він яскраво спалахує.

"Бойова робота по ворожих БпЛА на південному напрямку у ніч на 12 березня 2024 року! Дякую воїнам повітряного командування "Південь" за результат", – написав командувач Повітряних сил.

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Олещук показав відео роботи ППО по дронах "Шахед"

Олещук показав відео роботи ППО по дронах "Шахед"

Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 12 березня масовано атакували Україну 22 безпілотниками. Сили ППО знищили 17 дронів.

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