Як здолати російський флот у Чорному морі: експерт назвав необхідну зброю

Повна перемога над Чорноморським флотом Росії буде тоді, коли в акваторії Чорного моря не буде кораблів-ракетоносіїв, здатних обстрілювати Україну. Досягти цього можна, розвиваючи українську ракетну програму, за якою були виготовлені ракети “Нептун”, та застосовуючи літаки F-16.

Таку думку висловив ветеран війни, громадський активіст Олег Симороз в інтерв'ю Oboz.ua.

За його словами, далекобійні ракети ATACMS не призначені для знищення ворожих кораблів.

“Вони [ракети ATACMS] не розроблялися для потоплення кораблів. Натомість, наприклад, наша ракета "Нептун" розроблялася під це, є й інші західні аналоги. Звичайно, тут нам допоможуть нові сучасні БпЛА, але насправді в морі вони не такі ефективні, тому що в морі їх легко помітити. Але ще починаючи з крейсера "Москва" в морі себе найкраще зарекомендували керовані крилаті ракети, які можуть маневрувати. Отже, найбільш перспективною є ракетна програма”, - наголосив експерт.

Крім того, Олег Симороз вважає, що для знищення ворожих кораблів-ракетоносіїв можуть бути застосовані винищувачі F-16, які можуть нести, зокрема, протикорабельні ракети.

"Якщо вдало застосувати F-16, виходити десь з Одеської області в акваторію Чорного моря і там відстрілюватися якісними західними керованими ракетами - а в них є модифікації ракет, які розроблені саме проти кораблів, - я думаю, ми зможемо значно послабити російські ракетоносії", - наголосив він.

Водночас Симороз зазначив, що це буде не простим завданням, оскільки росіяни не використовують для обстрілів із кораблів ракети середньої або малої дистанції, тому можуть не підходити близько до української території.

Нагадаємо, від часу повномасштабного вторгнення Сили оборони України вивели з ладу третину російських кораблів Чорноморського флоту.

Україні не віддали, а тепер є чому тонути! Російський флот витісняють з Чорного моря

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