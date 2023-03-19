"Як поводитимуться росіяни під 9 травня": Світан пояснив, від чого залежить початок наступу ЗСУ

На думку експерта, ворог може зібрати якийсь кулак в одному місці – і якось до 9 травня захопити, припустимо, черговий сільський нужник десь на Донбасі.

Від чого залежить контрнаступ ЗСУ та тактика командування української армії.

В інтерв'ю "ГОРДОН" військовий експерт, полковник запасу Роман Світан розповів, коли можливий наступ Збройних сил України.

"Не раніше середини квітня. Це саме той час, коли підійдуть вже сухі й сонячні дні. Але питання яке... Може, ще наше командування ухвалить рішення подивитися, як поводитимуться росіяни під 9 травня. У них же прив'язка до цих дат. Вони можуть зібрати якийсь кулак десь в одному місці – і якось до 9 травня захопити, припустимо, черговий сільський нужник десь на Донбасі й показати якусь перемогу", – сказав Світан.

За словами експерта, за такого розвитку подій командування ЗСУ може зачекати із контрнаступом. Водночас, за сприятливих погодних умов, потрібно починати наступ із середини квітня, вважає Світан.

"У нас буде десь такий, золотий, місяць у будь-якої армії, яка наступає: коли вона викладається на повну й виконує певний кидок, наступальні дії, прорив фронту", – пояснив Світан.

Він назвав термін – "квітень-травень, можливо, початок червня, коли виконають реальний кидок у бік азовського узбережжя або Криму одночасно".

Тим часом російська армія вводить останні резерви на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. У ЗСУ найближчим часом кажуть про тривалість наступальних дій ворога у районі Авдіївки та Мар’їнки.

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