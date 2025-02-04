Як пояснити Путіну, що треба закінчити війну: відповідь Зеленського

Великим і сильним державам не потрібно воювати з Росією, щоби змусити Кремль зупинити агресію проти України.

Путін зрозуміє, що він має припинити війну, коли йому чітко це пояснять.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю британсько-американському журналісту Пірсу Моргану.

"Коли президент Трамп скаже йому, якщо ви не зупините війну "на раз-два-три", то Україна отримає те й те. Потім Китай повинен сказати Путіну, що з них вистачить, і пригрозити, що не буде підтримувати Росію економічно, а китайські компанії та банки припинять співпрацю з російськими партнерами", – пояснив Зеленський.

На його думку, коли є чіткі умови, великим державам необов'язково воювати з Росією. Їм достатньо "продемонструвати політичну волю та економічні кроки".

"І після цього Путін припинить війну. Тому що він дуже боїться, що його економіка впаде, а люди швидко розчаруються в ньому. І якщо це станеться, він не зможе всидіти в Кремлі і втратить владу. Ось чого він боїться, тому мають бути дуже чіткі сигнали", – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що готовий до переговорів із Путіним, якщо це єдиний шлях до миру. Хоча український глава вважає президента РФ ворогом, він сяде за стіл переговорів.

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