Як поява F-16 в Україні вплине на перебіг війни: експерти оцінили переваги та перешкоди  

Для ефективного розгортання F-16 в Україні необхідно більше пілотів та систем захисту місць дислокування.

Майже відразу після початку повномасштабної війни Україна почала просити у союзників винищувачі F-16, щоб отримати перевагу над ворогом у повітрі. Нарешті стало відомо, що перші літаки мають надійти наступного місяця. Але тривалість процесу, від закупівлі американських літаків до навчання українських пілотів, розчарувала Київ.

Про це пише Reuters.

Видання зазначає, що довге очікування винищувачів надало Росії час, щоб підготувати оборону та спробувати звести нанівець переваги, які нададуть F-16 українським захисникам. Водночас Україні довелося виживати з виснаженими військово-повітряними силами, які поступаються противнику. До того ж на шляху ефективного розгортання F-16 в Україні досі стоять деякі перешкоди.

Як F-16 можуть допомогти Україні

За словами деяких аналітиків, отримання F-16 саме по собі не стане переломним моментом у війні.

"Вам доведеться відокремити символізм від фактичного впливу на поле бою — це буде корисно, але скромно, особливо на початку", – зазначив Марк Канчіан, старший радник Програми міжнародної безпеки в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).

Сергій Кузан, голова неурядової дослідницької групи Українського центру безпеки та співробітництва, заявив, що для значних операцій знадобиться щонайменше 60 літаків, щоб Україна спробувала відтіснити російську авіацію від своїх кордонів.

Депутат Олександра Устінова, яка очолює парламентську комісію Києва з питань озброєнь і боєприпасів, заявила, що Україні знадобиться близько 120 літаків F-16, щоб істотно збільшити свій повітряний потенціал.

Поки пілоти набувають досвіду в українському небі, а військові розбудовують повітряну інфраструктуру, перші надходження літаків можуть принаймні допомогти Україні зміцнити свій повітряний щит, кажуть експерти.

"Це забезпечить певну протиповітряну оборону, потенційно також допоможе перехоплювати "Шахеди" та крилаті ракети. Хоча це дуже дорогий спосіб зробити це, з погляду вартості боєприпасів", – зауважив Джастін Бронк, старший науковий співробітник відділу авіації та технологій у Королівському інституті об'єднаних служб (RUSI).

За словами Кузана, останніми місяцями українські військові наполегливо атакували російську протиповітряну оборону, щоб зменшити загрозу для F-16, які прибувають.

"Формування поля бою, особливо на півдні, вже відбувається. Україна має можливості для систематичних ударів по передових комплексах ППО Росії", – сказав він.

На думку Марка Канчіана, Україна, ймовірно, спробує виявити прогалини в обороні РФ безпосередньо перед запланованими атаками F-16, а не задовго до цього.

Пілоти та обслуговування мають вирішальне значення

Автори статті зазначають, що навчання українських пілотів, які літатимуть на F-16, матиме вирішальне значення для ефективного використання винищувачів.

"Ви можете мати багато швидкісних реактивних літаків, але якщо вони не мають ефективної зброї та екіпажу, здатного використовувати їх за допомогою ефективної тактики, тоді їх просто збиватимуть у великій кількості", – зауважив Бронк.

До кінця 2024 року в Україні очікують щонайменше 20 пілотів, готових керувати F-16, повідомила Устінова. Але спочатку в Україні буде більше F-16, ніж кваліфікованих пілотів.

"Важко вимагати більше літаків, коли у вас немає людей, які б їх пілотували. Але чекати в черзі по 10 років, перш ніж наші пілоти будуть навчені, — це не нормально", — сказала вона.

В США зазначили, що українських пілотів можна навчати і в Європі. Однак Бронк вважає, що можливості НАТО вже вичерпані.

Він додав, що технічне обслуговування літаків є ще більш актуальною проблемою, ніж навчання пілотів. Оскільки більшість ремонтів і технічного обслуговування доведеться проводити в Україні, ймовірно, доведеться залучати іноземних підрядників, які знають літаки.

Безпека місць дислокації F-16 буде в пріоритеті

За словами деяких експертів, Росія вже посилила свої атаки на інфраструктуру, яка може бути використана для обслуговування та розгортання F-16.

"Росія щодня завдає ударів по всіх аеродромах, потенційних базах F-16, зокрема намагається пошкодити злітно-посадкові смуги та інфраструктуру. Ці удари не припинялися принаймні останні два місяці", – розповів Кузан.

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Ці об'єкти стануть ще більш пріоритетними цілями, коли в Україну прибудуть літаки, пілоти та бригади технічного обслуговування. Ймовірно, це змусить Україну встановити протиракетну оборону для їх захисту, хоча їй і без того бракує як систем ППО, так і боєприпасів для захисту цивільної інфраструктури.

За словами Кузана, для захисту кожної авіабази знадобляться щонайменше дві батареї Patriot і дві батареї NASAMS.

"Як тільки ми розвинемо наші льотні можливості, ми відштовхнемо їхні літаки, і терор припиниться. Але ці пару місяців будуть справді важкими", – додав Кузан.

Нагадаємо, український пілот порівняв літаки Су-27 з F-16. Пілот зазначив, що ресурс Су-27 ще не вичерпався, ними ще можна воювати. А от після війни Україні варто задуматися, чи потрібно вкладати у них гроші.

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