Як ППО вночі збивала ворожі цілі: у Повітряних силах показали відео роботи ЗРК HAWK

У Повітряних силах показали кадри роботи ППО, під час якої були знищені всі ворожі цілі.

Бойову роботу одного з таких - американського ЗРК HAWK - показав командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"Стовідсотковий результат дається нелегко, та ми будемо наближатись до нього щодня, зміцнюючи нашу протиповітряну оборону! Західна зброя довела і продовжує доводити свою ефективність на полі бою!" - написав Олещук.

З його слів, на відео показана бойова робота американського ЗРК HAWK цієї ночі, який поряд із більш сучасними зенітними ракетними системами союзників, боронить українське небо.

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Масована атака по Україні 23 жовтня: як ППО збивала ворожі цілі

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