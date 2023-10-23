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Як ППО вночі збивала ворожі цілі: у Повітряних силах показали відео роботи ЗРК HAWK

Як ППО вночі збивала ворожі цілі: у Повітряних силах показали відео роботи ЗРК HAWK

ППО знищила всі ворожі цілі / Фото: Associated Press

Українська протиповітряна оборона знищувала ворожі за допомогою західних зенітно-ракетних комплексів.

У Повітряних силах показали кадри роботи ППО, під час якої були знищені всі ворожі цілі.

Бойову роботу одного з таких - американського ЗРК HAWK - показав командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. 

"Стовідсотковий результат дається нелегко, та ми будемо наближатись до нього щодня, зміцнюючи нашу протиповітряну оборону! Західна зброя довела і продовжує доводити свою ефективність на полі бою!" - написав Олещук.

З його слів, на відео показана бойова робота американського ЗРК HAWK цієї ночі, який поряд із більш сучасними зенітними ракетними системами союзників, боронить українське небо.

Всі подробиці про нічну атаку по Україні читайте в новині.

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