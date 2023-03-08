Як працюватиме механізм примусової евакуації дітей з Бахмута – Верещук пояснила

Батьки або опікуни дітей не зможуть відмовитись від евакуації дитини.

Очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук пояснила, що відмовитись від евакуації дітей з Бахмута на Донеччині – неможливо. Дітей будуть вивозити в супроводі принаймні одного з батьків, чи опікунів.

Про це вона розповіла в ефірі національного телемарафону.

За її словами, в Україні розробили градації щодо територій бойових дій – території, які перебувають в оточенні і блокуванні, де ведуться активні бойові дії, де можливі бойові дії. Відтак, активні бойові дії зараз тривають у 132 громадах, однак примусова евакуація поки що буде лише з Бахмута.

Ірина Верещук наголосила, що дітей не будуть розлучати з рідними.

"Ні в якому разі дитину розлучати з родиною не будемо. Якщо дорослий ухвалює рішення, він має підписати відповідну форму і відмовитись від евакуації. Якщо є малолітня дитина на утриманні, ця опція не працює щодо одного з дорослих. Вони зобов’язані супроводжувати дитину до місця, куди буде здійснюватись евакуація", – пояснила вона.

На запитання про те, що буде з дітьми, якщо батьки категорично відмовляться виїжджати, вона відповіла:

"Досвід останнього місяця показує, що якщо наша Нацполіція або евакуаційні групи прибувають на місце, де перебуває дитина з дорослим, як правило, люди не відмовляються".

Верещук зазначила, що люди в Бахмуті в основному зараз ховаються в підвалах, тому основною проблемою для правоохоронців залишається їх знайти.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України 7 березня схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Наразі під відповідні критерії застосування примусової евакуації дітей із зон бойових дій підпадає лише місто Бахмут Донецької області.

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