Як працюватиме наземний громадський транспорт у Києві від 14 березня: графік

Як працюватиме наземний громадський транспорт у Києві від 14 березня: графік

Рух тролейбусних маршрутів тимчасово не здійснюється.

КМДА опублікувала графік роботи громадського транспорту у Києві від 14 березня.

Варто зазначити, що наземний громадський транспорт столиці в умовах воєнного стану працює із 08:00 до 19:00 в обмеженому складі на тих маршрутах, де можливо забезпечити перевезення. Звертаємо увагу, в роботу маршрутів громадського транспорту можуть бути внесені інші оперативні зміни.

Автобусні маршрути, у роботу яких внесені зміни:

№ 24 – від вул. Лаврської до ст. м. "Арсенальна"

№ 62 – від Ботанічного саду до ст. м. "Арсенальна"

№ 21 – через залізничну ст. "Зеніт" по просп. Бандери без заїзду до ст. м. "Петрівка"

№ 73 – від вул. Милославської до вул. Каштанової

№ 101 – через залізничну ст. "Зеніт" проспектом Бандери без заїзду до ст. м. "Петрівка"

№ 103 – від вул. Світлицького до вул. Єфремова через пл. Марченка

№ 51 – від ст. м. "Бориспільська" до мосту Патона

№ 55 – від ст. м. "Бориспільська" до мосту Патона

№ 115 – від вул. Заслонова до мосту Патона

№ 114 – від вул. Милославської до пл. Дарницької

№ 114К – від вул. Милославської до ж. м. Райдужний

№ 47 – від ст. м. Нивки – до вул. Стеценка

№ 69 – від Палацу Спорту до вул. Литвиненко-Вольгемут через вул. Потапова

№ 90 – від вул. Туполєва до вул. Симиренка

№ 22 – від вул. Медової до вул. Саперно-Слобідської

№ 91 – вул. Анни Ахматової – пл. Дарницька – б-р Перова – Північний міст – ст. м. "Шулявська" – Севастопольска площа – пл. Деміївська– ст. м. "Голосіївська"

№ 118 – від Політехнічного інституту до мосту Патона.

Рух автобусних маршрутів №№ 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 88, 100, 104 тимчасово не здійснюється.

Трамвайні маршрути

Організована робота трамвайних маршрутів за постійними схемами:

№ 2, № 8К, № 22К, № 29К, № 33А.

Крім того, організоване трамвайне сполучення на ділянці "Подільське ТРЕД – Контрактова площа". Рух інших маршрутів. тимчасово не здійснюється.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 19-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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