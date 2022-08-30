Як працюють бойові винищувачи МіГ-29: речник командування Повітряних сил ЗСУ розповів про нові ракети (відео)

В кінці серпня 2022-го у командуванні ПС ЗСУ повідомили, що українські пілоти почали успішно застосовувати високошвидкісні протирадіолокаційні ракети проти російських систем протиповітряної оборони.

Юрій Ігнат, речник командування Повітряних сил ЗСУ в ефірі телемарафону також повідомив, що фото новітньої зброї з'явилося і у ворожих пабліках.

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, AGM-88 HARM наразі адаптовані та досить ефективно працюють. Максимальна дальність пуску AGM-88 становить 150 км, а мінімальна - 25.

"Новітнє озброєння, яке сьогодні є у нас, адаптоване до наших літаків. Не вперше ми його вже обговорювали. Уже з'явилися і у ворожих пабліках фотографії. Є заява керівництва тих країн, що надають нам ці ракети. Ракети адаптовані та успішно використовуються нашими пілотами", - сказав Ігнат.

Водночас Повітряні сили України продемонстрували відео бойової роботи винищувача МіГ-29, яке зняв пілот ЗСУ, присвятивши загиблому побратиму.

Як повідомили у пресслужбі командування Повітряних сил ЗСУ український пілот зняв і змонтував відео бойової роботи винищувача МіГ-29.

"Іван присвячує це відео своєму полеглому побратиму Євгену Лисенку, який героїчно загинув у повітряному бою з російськими окупантами 9 березня"", - сказано у зверненні.

На відео-присвяті зафіксовано кадри вильотів винищувача та бойової роботи по позиціях ворога різними типами ракет, в тому числі, і HARM.

Щодо кількості зброї на півдні експерт поки не може розголошувати інформацію, тому що там тривають наступальні дії української армії. Але щодо роботи авіації, він зазначив, що вона працює з тилу та зазначив її розосередження по всій країні.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував цинічну заяву Лукашенку. Він назвав "вітання" клоунадою та пообіцяв після перемоги обговорити з ним відтінки "мирного неба".

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