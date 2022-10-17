Як правильно фотографувати дрони-камікадзе: пояснення Міноборони

Україну в понеділок знову було атаковано іранськими дронами-камікадзе.

Згодом деякі користувачі соцмереж виклали фото уламків збитих дронів "Шахедів". Нібито, нічого страшного немає – ми пишаємось роботою нашої ППО. Але. Ми маємо потроху вчитися мислити по-воєнному. І думати трішки наперед, аби уникнути несвідомого поширення розвідувальної інформації.

Про це 17 жовтня написала заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.

"Тож, чи може нашкодити нам публікація фотографій збитих дронів? Так, може – у випадку, якщо на фото видно бортовий номер ворожого безпілотника. Адже з цієї інформації противник може отримати важливий для нього висновок – чи долетів певний апарат до цілі", - зазначила вона.

Маляр наголосила, що, ворожі ЗМІ можуть цей факт використати у пропагандистських цілях.

"Ну і так само дотримуймося старого правила – не робити на фото прив’язки до місцевості. Тобто, щоб не було зрозуміло, де саме ви зняли збитий дрон. Тому – уникаймо несвідомого поширення розвідувальної інформації". – додала вона.

За словами заступниці міністра оборони, деякі дописувачі соцмереж вже підкоригували свої вранішні дописи, і на фото з рештками збитих дронів замалювали номери "Шахедів".

"Звісно, що фейсбук-сторінка чи телеграм-канал відомого блогера може стати ще й поганим прикладом для інших пересічних дописувачів. Тому будьмо пильні і не даваймо ворогу те, на що він активно полює", - резюмувала Ганна Маляр.

Нагадаємо, російські війська вкотре атакували Україну дронами вранці 17 жовтня. Внаслідок атаки дронів-камікадзе зруйновано житловий будинок в Шевченківському районі, де загинули четверо людей.

Серед загиблих у Києві — молода пара, чоловік і дружина, які очікували на дитину. Жінка була на шостому місяці вагітності.

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