Як примусити Росію до миру: Маломуж окреслив 4 важливі складові

Тиск на Росію має бути комплексним та всеосяжним.

Необхідна інтелектуальна та організаційна робота України. Є чотири складові примусу Путіна до миру.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ сказав генерал армії України, керівник Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж.

Чотири складові примусу

1. Тиск на фронті

Україні потрібна ефективна допомога новітніми озброєннями, технікою, боєприпасами.

"Це основна складова — як практичні програми, так і можливість потенційно задіяти багаторазово такі ресурси, які можуть показати, які сценарії можуть бути із застосуванням "Томагавків", інших видів зброї, які дадуть істотну перевагу на фронті", — зазначив Маломуж.

2. Економічний тиск

Йдеться передовсім про сферу енергоресурсів, адже російський військово-промисловий комплекс фінансується переважно коштом продажу на зовнішніх ринках нафтопродуктів та газу. Зниження ціни на російську нафту генерал вважає дуже ефективним інструментом.

“Звичайно, потрібні інші санкції — обмеження і на постачання газу, і на постачання корисних копалин, і на низку технологічних ресурсів, які постачаються до третіх країн. Комплексно це може закрити тему. Бачимо, щойно розпочали боротьбу з тіньовим флотом, одразу ж багато ринків почали “хитатися”. Індія, та й Китай почали відмовлятися від прийняття танкерів тіньового флоту. Але це лише початок. Тому потрібна системна робота насамперед США, європейських країн, але реальна… Має бути один, основний, всеосяжний пакет санкцій, які обмежать все”, — коментує колишній керівник Служби зовнішньої розвідки.

3. Точковий тиск на РФ

Як пояснив експерт, йдеться про тиск на суспільство, оточення та самого Путіна.

"На всі його болючі точки", — каже він.

4. Формування моделі європейської та глобальної безпеки

Маломуж акцентував, що президент США Дональд Трамп свого часу із головою КНР Сі Цзіньпіном були ініціаторами такої моделі. Вона отримала назву "Гельсінкі-2".

"Це об’єднання країн щодо недопущення глобальної ядерної війни, але й припинення війни проти України як детонатора цієї війни у перспективі. Це також найважливіша тема, коли всі країни, не тільки НАТО та Євросоюзу, але й інші, включаючи Китай та Індію, Туреччину, Бразилію, об’єднаються у плані тиску на Росію", — роз'яснив Маломуж.

Він вважає, що це цілком реально. При цьому наголошує, що реалізація цих завдань має відбуватися за безпосередньої участі України. Але важливою є ефективна інтелектуальна, організаційна робота України, підкреслює генерал, тому що багато країн добре сприймають тоді, коли даєш конкретні плани дій, аргументи, їхні інтереси там також дотримуються.

Нагадаємо, різке падіння світових цін на нафту може стати важливим важелем економічного тиску на Росію. Це дозволить змусити російське керівництво почати переговори щодо завершення військових конфліктів.

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