Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Як примусити Росію закінчити війну: Подоляк дав відповідь

Як примусити Росію закінчити війну: Подоляк дав відповідь

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк

Михайло Подоляк назвав три інструменти примусу Росії до закінчення війни.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, як примусити Росію закінчити війну.

Про це Подоляк сказав в ексклюзивному інтерв'ю "24 Каналу".

"Ключове завдання таких конспірологій – вплинути, наприклад, на країни Європи. Вони хочуть, щоб ті зменшили військову підтримку, обмежили Україну в ударах по території Росії, адже це дуже дошкуляє країні-агресорці. Скасування цих неформальних заборон бити по прикордонню Росії сильно впливає на перебіг подій по лінії фронту. Так, у них ще є там певний ресурс, але це не такий ресурс, який був там шість місяців тому, коли вони пробували реалізувати свою ініціативу. Я не говорю, що хтось там працює на Росію, коли таку конспірологію друкує. Ні, це просто говорить про відсутність критичного мислення у багатьох людей", – сказав він.

На думку Подоляка, Росія почне реалістично оцінювати все, що відбувається на цій війні, у двох випадках:

  • різке нарощування ситуативних поразок по лінії фронту; кількості масштабних ударів по території Росії далекобійною зброєю та різке нарощування систем протиракетної оборони. До речі, в останньому пакеті США на 2,2 мільярда доларів чітко зафіксована велика кількість до систем Patriot;
  • щойно санкції суттєво вплинуть на країни, які дозволяють Росії обходити їх. Наприклад, ми вже бачимо багато ознак, що Китай хоче дистанціюватись від багатьох економічних програм співпраці з Росією, тому що це може мати достатньо негативні наслідки для китайських банків.

Радник керівника ОП зазначив, що 14-й пакет сильно б'є по Білорусі, через яку Росія закупляла багато компонентів для ракетобудування. От два інструменти. Решта – це конспірологія, яка до реальності не має жодної приналежності.

"Підсумовуємо дуже коротко, щоб було зрозуміло: є концепція Саміту миру, де чітко вказано, що мир може бути справедливий. Для цього потрібно ініціювати три інструменти примусу Росії:

  • військовий – військова співпраця з нашими союзниками, більше військових пакетів, більше гарантій безпеки, де чітко зафіксовано, що і як по зброї ми отримаємо;
  • економічні санкції. Світ має чітко визначитись, чи треба, щоб Росія продовжувала заробляти гроші на глобальних ринках і таким чином фінансувати війну. Там теж є позитиви;
  • єдине, що сьогодні ще не вдається дотиснути – ізоляція Росії.

Ми бачимо, що Росія присутня на тих чи інших майданчиках. Навіть сьогодні головує, наприклад, в Радбезі ООН. Це взагалі для мене дикість просто. Я навіть не знаю, як це коментувати. Якщо вдасться ще дипломатично та ізоляційно дотиснути Росію, то тоді це матиме суттєві впливи на подальший перебіг і війни, і на правильну фіналізацію цієї війни", – резюмував Подоляк.

Нагадаємо, офіцер ЗСУ розповів про зміну тактики ворога.

Зеленський анонсував детальний план закінчення війни

Зеленський анонсував детальний план закінчення війни

Читайте також провідні новини дня:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація