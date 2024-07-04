Як примусити Росію закінчити війну: Подоляк дав відповідь

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, як примусити Росію закінчити війну.

Про це Подоляк сказав в ексклюзивному інтерв'ю "24 Каналу".

"Ключове завдання таких конспірологій – вплинути, наприклад, на країни Європи. Вони хочуть, щоб ті зменшили військову підтримку, обмежили Україну в ударах по території Росії, адже це дуже дошкуляє країні-агресорці. Скасування цих неформальних заборон бити по прикордонню Росії сильно впливає на перебіг подій по лінії фронту. Так, у них ще є там певний ресурс, але це не такий ресурс, який був там шість місяців тому, коли вони пробували реалізувати свою ініціативу. Я не говорю, що хтось там працює на Росію, коли таку конспірологію друкує. Ні, це просто говорить про відсутність критичного мислення у багатьох людей", – сказав він.

На думку Подоляка, Росія почне реалістично оцінювати все, що відбувається на цій війні, у двох випадках:

різке нарощування ситуативних поразок по лінії фронту; кількості масштабних ударів по території Росії далекобійною зброєю та різке нарощування систем протиракетної оборони. До речі, в останньому пакеті США на 2,2 мільярда доларів чітко зафіксована велика кількість до систем Patriot;

щойно санкції суттєво вплинуть на країни, які дозволяють Росії обходити їх. Наприклад, ми вже бачимо багато ознак, що Китай хоче дистанціюватись від багатьох економічних програм співпраці з Росією, тому що це може мати достатньо негативні наслідки для китайських банків.

Радник керівника ОП зазначив, що 14-й пакет сильно б'є по Білорусі, через яку Росія закупляла багато компонентів для ракетобудування. От два інструменти. Решта – це конспірологія, яка до реальності не має жодної приналежності.

"Підсумовуємо дуже коротко, щоб було зрозуміло: є концепція Саміту миру, де чітко вказано, що мир може бути справедливий. Для цього потрібно ініціювати три інструменти примусу Росії:

військовий – військова співпраця з нашими союзниками, більше військових пакетів, більше гарантій безпеки, де чітко зафіксовано, що і як по зброї ми отримаємо;

економічні санкції. Світ має чітко визначитись, чи треба, щоб Росія продовжувала заробляти гроші на глобальних ринках і таким чином фінансувати війну. Там теж є позитиви;

єдине, що сьогодні ще не вдається дотиснути – ізоляція Росії.

Ми бачимо, що Росія присутня на тих чи інших майданчиках. Навіть сьогодні головує, наприклад, в Радбезі ООН. Це взагалі для мене дикість просто. Я навіть не знаю, як це коментувати. Якщо вдасться ще дипломатично та ізоляційно дотиснути Росію, то тоді це матиме суттєві впливи на подальший перебіг і війни, і на правильну фіналізацію цієї війни", – резюмував Подоляк.

Нагадаємо, офіцер ЗСУ розповів про зміну тактики ворога.

Зеленський анонсував детальний план закінчення війни

Читайте також провідні новини дня: