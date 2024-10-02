Як проводити ротацію військових під час війни: генерал-лейтенант Наєв назвав реалістичний варіант

Коли була операція Об'єднаних сил, було два комплекти військ, зазначив Наєв.

Колишній командувач Сил оборони та Герой України генерал-лейтенант Сергій Наєв вважає, що треба створити два комплекти військових частин, щоб одні воювали, а інші відновлювалися.

"У нас 10 бригад було в районі проведення операції, а інші 10 бригад виконували завдання з відпочинку, реабілітації і подальшої підготовки у пунктах постійної дислокації. Два комплекти військ, кожна ротація була на півроку - півроку виконав завдання, півроку перебуваєш у пункті постійної дислокації, і з них твоя відпустка це місяць чи там 45 діб, а ще відпустки через хворобу, тобто весь соціальний пакет виконується. Два комплекти військ потрібно", - зазначив Навєв.

Нагадаємо, колишній командувач Сил оборони Наєв розповів про свого рідного брата, який працює на окупаційну владу.

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