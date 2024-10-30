Як путінський режим шиє своїх солдат у дурні: перехоплення розмови від ГУР

Росія "кидає" своїх військових із виплатами за участь у війні проти України.

ГУР Міноборони України перехопило телефонну розмову російського військового з дружиною, в якій жінка скаржиться на відсутність виплат за бойові дії та страхових – за поранення.

Військова розвідка опублікувала аудіозапис у Мережі.

У радіоперехопленні дружина окупанта скаржиться на відсутність обіцяних путінським режимом виплат за участь чоловіка у війні проти України, а також – на відсутність страхових виплат за поранення на фронті.

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"Поки загарбник бере участь у злочинній війні, його "пилорама" оббиває пороги військової частини, щоб з’ясувати – чого росія кинула на 300 тисяч рублів", – зауважили в ГУР.

Там додали, що махінації з виплатами російських окупантам – доволі поширений вид занять керівництва армії, як і відправлення солдатів "на утилізацію" на фронті в Україні.

У розвідці зауважили, що на тлі серйозних втрат у Донецькій області ворог посилає у "мʼясні" штурми поранених бійців.

ГУР перехопило розмову окупанта, в якій дружина ниє про відсутність виплат

До слова, раніше стало відомо, що багатодітна сім'я в РФ відправила на війну всіх чоловіків: загинули батько та двоє синів.

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