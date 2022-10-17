Як реагувати на удари дронів-камікадзе: військовий експерт дав лише одну, але вкрай важливу пораду

Саме на початку тижня росіяни запускають дрони, що завдають ударів по містах України.

Як реагувати на обстріли іранських дронів-камікадзе Shahed 136, що запускає Росія? Не піддаватися ніяким панічним страхам.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю розповів ТСН.ua військовий експерт Петро Черник.

"Порада вкрай важлива одна: чуємо протиповітряну тривогу чи чуємо ревіння "мопеду", як наразі називають Shahed-136, дбаємо про свою безпеку. Все, що можна порадити. Жодним чином не треба піддаватися ніяким панічним страхам. Маємо усвідомлювати: демократична Україна, яка процвітає, не поміститься на планеті Земля з тиранічною Росією", - зазначив Черник.

Дрони атакували Київ 17 жовтня: подробиці

Нагадаємо, російські війська вкотре атакували Україну дронами вранці 17 жовтня. Внаслідок атаки дронів-камікадзе зруйновано житловий будинок у Шевченківському районі, де загинули четверо людей.

Серед загиблих у Києві — молода пара, чоловік і дружина, які чекали на дитину. Жінка була на шостому місяці вагітності.

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