Як реально змусити Путіна закінчити війну: Портніков оцінив мирний план Трампа

Путін буде шукати реальний шлях до миру тільки якщо Захід буде готовий до війни на виснаження РФ.

Радники Дональда Трампа, який балотується в президенти США від республіканської партії, запропонували йому план завершення війни в Україні. Ці пропозиції показують, що ці люди взагалі не розуміють політичні реалії та наміри кремлівського диктатора.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников.

"План Дональда Трампа може закінчитися виключно черговим дипломатичним фіаско. І американському президенту доведеться озброювати Україну для подальшої багаторічної війни на виснаження із Російською Федерацією", – вважає журналіст.

На його думку, Путін буде змушений шукати реальний шлях до миру тільки тоді, коли усвідомить, що Захід готовий до війни на виснаження РФ – її інфраструктури, економіки та військового потенціалу.

"Тільки тоді можна собі уявити, що Путін дійсно погодиться на такі перемовини з Україною, які створять можливості для її суверенного і безпечного існування в найближчому майбутньому", – підкреслив Віталій Портніков.

Нагадаємо, Портников назвав два варіанти замороження конфлікту з РФ. При цьому замороження конфлікту може бути єдиним шансом вижити як для України, так і для Росії.

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