Ворог не спить: Кремль поставив промисловість на "воєнні рейки" – розбудовують заводи по всій РФ

Росія розбудовує підприємства, які виробляють та ремонтують тактичні і стратегічні літаки, вертольоти, безпілотники та боєприпаси.

Путінський режим розпочав активну розбудову військових заводів по всій РФ, де нарощує виробничі потужності

Про це свідчить аналіз супутникових знімків, йдеться у матеріалі проєкту "Схеми" від "Радіо Свобода".

Казанський авіаційний завод

На цьому заводі будують і ремонтують не лише цивільні літаки, а й стратегічні бомбардувальники, з яких Росія запускає ракети по Україні.

Адміністративна будівля заводу / Фото: Вікіпедія

За словами авіаексперта Анатолія Храпчинського, Казанський авіаційний завод імені Горбунова за радянських часів був одним із найважливіших стратегічних обʼєктів. На ньому випускали та обслуговували стратегічні літаки ядерної тріади: Ту-16, Ту-22 та Ту-160.

"Тобто потужності заводу зараз дозволяють робити глибоку модернізацію і ремонт залишків Ту-22М3 та Ту-160", – розповів Храпчинський.

За інформацією видання, цього року на території Казанського авіазаводу звели новий великий ангар. Зазначається, що перші будівельні роботи розпочалися ще 2018-го. 2022 року будівництво прискорилося. Цьогоріч, відповідно до супутникових фото, об'єкти майже добудували.

Фото: Радіо Свобода

У пропагандистському сюжеті "Россия 1" згадувалося про те, що його планують використовувати для будівництва нових цивільних літаків Ту-214. На думку аналітиків, у цьому цеху також можуть ремонтувати й модернізувати стратегічні бомбардувальники.

Іркутський авіаційний завод

Завод переважно спеціалізується на винищувачах Су-30 всіх модифікацій, які є одним з найпопулярніших типів літака в повітряних силах Росії.

Будівля Іркутського авіаційного заводу / Фото: Вікіпедія

За інформацією журналістів, від 2019-го до 2021 року на території заводу тривала розбудова. Нові приміщення, на думку авіаексперта Анатолія Храпчинського, можуть використовувати для ремонту невеликих цивільних бортів типу Sukhoi Superjet і самих винищувачів типу Су-30.

Фото: Радіо Свобода

Нагадаємо, що в жовтні 2022 року в Іркутську Су-30 упав на двохповерховий житловий будинок. У ГУР тоді припустили, що літак зазнав катастрофи через низьку якість проведених ремонтних робіт.

Уральський завод цивільної авіації

Уральський завод цивільної авіації розташований в Єкатеринбурзі. На цьому заводі ремонтуються, зокрема, двигуни та редуктори, що можуть використовуватися і у військових гелікоптерах типу Мі-2, Мі-8, Мі-24 та Ка-52. Всі ці гелікоптери армія РФ активно застосовує у війні проти України.

У вересні цього року місцеві уральські ЗМІ писали про дефіцит кадрів на заводах. "Схеми" вважають, що це свідчить про збільшення обсягів виробництва і пошук нових робітників.

На цьому заводі, як і на попередніх, також будують новий цех.

Машинобудівний завод у місті Дубна (Підмосков'я)

На території заводу розташоване Машинобудівне конструкторське бюро "Радуга", яке входить до державної корпорації "Тактичне ракетне озброєння".

"Радуга" виробляє такі ракети, як Х-22, Х-55, Х-101, якими окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру і житлові будинки в Україні.

Поряд із заводом помітили нову будівлю.

Фото: Радіо Свобода

Як виявилося, це приватний завод із виробництва російських безпілотників, який належить компанії "Кронштадт".

У червні 2022 року один із менеджерів "Кронштадту" анонсував набір персоналу, бо завод "нарощує оберти виробництва".

Шойгу відвідує завод із виробництва БпЛА в Дубні / Фото: Фото з відкритих джерел

Інші об'єкти

"Схеми" нагадують, що в жовтні цього року міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час відвідин будівницва майбутнього ракетного заводу концерну "Алмаз-Антей" повідомив, що підприємство випускатиме системи ППО.

В січні 2023 року дочірнє підприємство "Концерну Калашніков" Zala Aero придбало та переобладнало торговельний центр в Іжевську "Італмас". Там виробляють баражувальні боєприпаси типу "Ланцет".

За інформацією ISW, окупанти начебто вже почали використовувати нові ударні дрони під назвою "Італмас" разом з іранськими Shahed-136/139. За інформацією "Схем", презентація схожих дронів відбувалася у згаданому колишньому торговельному центрі "Італмас".

Своєю чергою британська розвідка попереджає, що запропонований бюджет РФ на 2024 рік передбачає збільшення витрат на оборону на 68% порівняно з 2023 роком.

Раніше військовий аналітик Євген Дикий заявив, що Україна має рік, аби перейти на власне забезпечення зброєю, бо 2025 року світові буде не до нас.

Читайте також: