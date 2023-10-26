Ворог не спить: Кремль поставив промисловість на "воєнні рейки" – розбудовують заводи по всій РФ

Росія розбудовує підприємства, які виробляють та ремонтують тактичні і стратегічні літаки, вертольоти, безпілотники та боєприпаси.
Путінський режим розпочав активну розбудову військових заводів по всій РФ, де нарощує виробничі потужності
Про це свідчить аналіз супутникових знімків, йдеться у матеріалі проєкту "Схеми" від "Радіо Свобода".
Казанський авіаційний завод
На цьому заводі будують і ремонтують не лише цивільні літаки, а й стратегічні бомбардувальники, з яких Росія запускає ракети по Україні.
За словами авіаексперта Анатолія Храпчинського, Казанський авіаційний завод імені Горбунова за радянських часів був одним із найважливіших стратегічних обʼєктів. На ньому випускали та обслуговували стратегічні літаки ядерної тріади: Ту-16, Ту-22 та Ту-160.
"Тобто потужності заводу зараз дозволяють робити глибоку модернізацію і ремонт залишків Ту-22М3 та Ту-160", – розповів Храпчинський.
За інформацією видання, цього року на території Казанського авіазаводу звели новий великий ангар. Зазначається, що перші будівельні роботи розпочалися ще 2018-го. 2022 року будівництво прискорилося. Цьогоріч, відповідно до супутникових фото, об'єкти майже добудували.
У пропагандистському сюжеті "Россия 1" згадувалося про те, що його планують використовувати для будівництва нових цивільних літаків Ту-214. На думку аналітиків, у цьому цеху також можуть ремонтувати й модернізувати стратегічні бомбардувальники.
Іркутський авіаційний завод
Завод переважно спеціалізується на винищувачах Су-30 всіх модифікацій, які є одним з найпопулярніших типів літака в повітряних силах Росії.
За інформацією журналістів, від 2019-го до 2021 року на території заводу тривала розбудова. Нові приміщення, на думку авіаексперта Анатолія Храпчинського, можуть використовувати для ремонту невеликих цивільних бортів типу Sukhoi Superjet і самих винищувачів типу Су-30.
Нагадаємо, що в жовтні 2022 року в Іркутську Су-30 упав на двохповерховий житловий будинок. У ГУР тоді припустили, що літак зазнав катастрофи через низьку якість проведених ремонтних робіт.
Уральський завод цивільної авіації
Уральський завод цивільної авіації розташований в Єкатеринбурзі. На цьому заводі ремонтуються, зокрема, двигуни та редуктори, що можуть використовуватися і у військових гелікоптерах типу Мі-2, Мі-8, Мі-24 та Ка-52. Всі ці гелікоптери армія РФ активно застосовує у війні проти України.
У вересні цього року місцеві уральські ЗМІ писали про дефіцит кадрів на заводах. "Схеми" вважають, що це свідчить про збільшення обсягів виробництва і пошук нових робітників.
На цьому заводі, як і на попередніх, також будують новий цех.
Машинобудівний завод у місті Дубна (Підмосков'я)
На території заводу розташоване Машинобудівне конструкторське бюро "Радуга", яке входить до державної корпорації "Тактичне ракетне озброєння".
"Радуга" виробляє такі ракети, як Х-22, Х-55, Х-101, якими окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру і житлові будинки в Україні.
Поряд із заводом помітили нову будівлю.
Як виявилося, це приватний завод із виробництва російських безпілотників, який належить компанії "Кронштадт".
У червні 2022 року один із менеджерів "Кронштадту" анонсував набір персоналу, бо завод "нарощує оберти виробництва".
Інші об'єкти
"Схеми" нагадують, що в жовтні цього року міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час відвідин будівницва майбутнього ракетного заводу концерну "Алмаз-Антей" повідомив, що підприємство випускатиме системи ППО.
В січні 2023 року дочірнє підприємство "Концерну Калашніков" Zala Aero придбало та переобладнало торговельний центр в Іжевську "Італмас". Там виробляють баражувальні боєприпаси типу "Ланцет".
За інформацією ISW, окупанти начебто вже почали використовувати нові ударні дрони під назвою "Італмас" разом з іранськими Shahed-136/139. За інформацією "Схем", презентація схожих дронів відбувалася у згаданому колишньому торговельному центрі "Італмас".
Своєю чергою британська розвідка попереджає, що запропонований бюджет РФ на 2024 рік передбачає збільшення витрат на оборону на 68% порівняно з 2023 роком.
Раніше військовий аналітик Євген Дикий заявив, що Україна має рік, аби перейти на власне забезпечення зброєю, бо 2025 року світові буде не до нас.
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