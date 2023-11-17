Як РФ готується зустрічати F-16: пояснення британської розвідки

РФ занепокоєна майбутнім постачанням західних винищувачів Україні, тому прискорила інтеграцію своїх літаків ДРЛО А-50 і зенітно-ракетних комплексів С-400.

У Міністерстві оборони Британії заявляють про реальну можливість того, що Росія піде на більший ризик, перекинувши літак A-50 ближче до лінії фронту.

За даними відомства, Росія, ймовірно, вперше почала використовувати літак раннього повітряного попередження і управління A-50 MAINSTAY D для виявлення цілей над Україною для свого зенітно-ракетного комплексу дальнього радіусу дії SA-21.

"На відміну від звичайного наземного радара SA-21, MAINSTAY може використовувати свій радар для виявлення ворожих літаків на більшій дальності, оскільки його висота дозволяє йому бачити далі через кривизну землі. Росія, ймовірно, прискорила інтеграцію MAINSTAY і SA-21 частково тому, що вона стурбована перспективою розгортання в Україні бойових літаків, наданих Заходом", – повідомляє міністерство з посиланням на дані своєї розвідки.

Чому Україні потрібні F-16

Начальник авіації Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов розповів, що винищувачі F-16 оснащені потужним радаром, який дозволяє ідентифікувати більше цілей і краще протидіяти ворожим літакам, ракетам і безпілотникам, ніж нинішній український парк винищувачів, до якого входять МіГ-29 і Су-27 радянських часів.

За словами Голубцова, Україна також зможе розгортати протикорабельні ракети "Гарпун", надані Великою Британією, з літаків F-16 для ураження російського флоту, який запускає ракети з акваторії Чорного моря.

Голубцов зазначив, що високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARM), які Сполучені Штати надіслали Україні минулого року, також будуть запускатися з F-16. "Вони вже адаптовані для використання на винищувачах МіГ-29, але через відсутність системи наведення їхня ефективність значно обмежена", - зауважив він.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що США підтримують підготовку українських пілотів на винищувачах F-16, однак за цей процес відповідають Данія та Нідерланди.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що перші винищувачі F-16 надійдуть до України вже весною 2024 року.

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