Як РФ хоче зруйнувати український фронт: британський полковник розповів про тактику окупантів

Окупаційні війська Росії хочуть артилерією та керованими авіаційними бомбами зруйнувати український фронт. В України можуть змінитися можливості, аби знищувати артилерійський потенціал противника.

Про це "Еспресо" розповів полковник армії Британії у відставці та військовий експерт Глен Грант.

За його словами, росіяни проводили мобілізацію, але в них не було часу підготувати солдатів належним чином. Це видно на відео, на яких окупанти не діють злагоджено.

"Отже, російська тактика на даний момент полягає у тому, щоб за допомогою своєї артилерії та керованих авіабомб максимально зруйнувати фронт, унеможливити перебування українських солдатів в окопах, а відтак атакувати якомога більшою кількістю гарматного м’яса. Не думаю, що щось з цього зміниться", - розповів британський полковник.

За його словами, може змінитися можливість української сторони використовувати артилерію і контрбатарейний вогонь, аби знищувати артилерійський потенціал противника.

"Однак де росіяни збираються атакувати, я не маю жодного уявлення. Можливо, вони ще навіть і самі не знають, але ви можете бути впевнені, що, якщо у них буде достатньо сил, вони продовжать атаку там, де, на їхню думку, буде найслабша позиція. Такою є російська політика. Вони проштовхуються, зондують, а потім закріплюють успіх. Важко зараз говорити, тому що ми, аналітики, не диспонуємо достатньою інформацією, зокрема щодо того, скільки солдатів Україна має на різних місцях. Безумовно, є слабкі місця, ми знаємо про це, тому що солдати повідомляють про це у соцмережах та деінде. Але чи розуміють росіяни, де ці слабкі місця, це мені невідомо. Ми дізнаємося лише у той час, коли вони атакуватимуть і куди вони спрямують свою енергію. До того моменту, гадаю, не варто робити порожніх прогнозів", - резюмував Глен Грант.

Нагадаємо, за даними експерта, у Росії поки що немає достатньо військ для наступу на Харків, однак є загроза просування ворога до двох інших міст.

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