Як РФ хотіла захопити Київ: поліцейські знайшли секретні документи з детальними планами атак та іменами усіх військових (відео)

Як РФ хотіла захопити Київ: поліцейські знайшли секретні документи з детальними планами атак та іменами усіх військових (відео)

Ці документи є свідченням, що керівництво РФ зазделегідь планувало вбивати мирне населення України та знищувати все на своєму шляху.

Правоохоронці Київської області під час зачистки звільнених від окупантів територій знайшли секретні документи спецпідрозділів СОБР, ОМОН та Росгвардії, в яких йшлося про детальний план захоплення Києва.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов та опублікував відео.

Зокрема, у цих документах йшлося про хімзахист і "супутниковий" зв’язок агресорів, а також були списки російських спецпризначенців Смоленської області, які воювали на Київщині, і мапа атаки на столицю.

Очільник поліції Київщини розповідає, що вони також знайшли костюми хімзахисту. Очевидно, російські вояки яро вірили у фейки Кремля, що в Україні облаштовані біолабораторії. За словами Нєбитова, костюми були запаковані ще у мішечки Другої світової війни. Спецодяг складається з "рибальських чобіт" та плаща з "музеїв", бо ніде в світі, крім Росії, таких стародавніх костюмів немає.

Також головний поліцейський Київщини показав знайдену робочу мапу командира одного з військових частин РФ. Вона є секретна і видавалася лише конкретним особам. Під час огляду правоохоронці знайшли спеціальні печатки з датами виготовлення мапи. На знайденій мапі була дата 14.02.2022. За словами Нєбитова, таких документів є два екземпляри. На мапі є частина Києва і написані відповідні підрозділи, які мали заходити до столиці та споруджувати там блокпости. Також на цій мапі є місцерозташування ДРГ, яка мала бути підтримка з неба, місце облаштування блокпостів та інше.

Детальніше - у відео.

Нагадаємо, ЗСУ стримують військові підрозділи окупантів, тому Росії не вдається почати наступ на Донбасі.

Читайте також: