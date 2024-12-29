Як РФ намагається захопити Покровськ: пояснення військового

Росіяни обстрілюють місто і намагаються оточити його з флангів.

Росія перекидає резерви південно-західніше Покровська, щоб обійти місто з флангу та перерізати логістику ЗСУ.

Про це повідомив командир взводу 24 ОШБ "Айдар" Станіслав "Осман" Бунятов.

"Зрозуміло, що противник не штурмуватиме Покровськ в "лоб". Ворог перекидає резерви південно-західніше, щоб обійти місто з флангу та відрізати один з основних логістичних шляхів міста", - зазначив він.

Бунятов також зауважив, якщо армія РФ виконає цю задачу, буде намагатися увійти до міста, найбільш реалістичний сценарій - зі сторони населеного пункту Шевченко.

Що відомо про наступ на Покровськ

До східних околиць цього великого промислового міста російська армія наблизилась ще наприкінці літа. Для його взяття Кремль зосередив на цій ділянці фронту сили трьох загальновійськових армій. Попри те, що аналітики прогнозували початок "битви за Покровськ" ще у вересні, цього не відбулося.

Українські військові змогли загальмувати рух противника до Покровська і його міста-супутника Мирнограда на рубежі сіл Лисівка-Сухий Яр-Промінь-Миролюбівка, тобто на відстані 8-10 км.

Західні ЗМІ пишуть, що ЗСУ готуються зустрічати росіян. Більше про це читайте у новині.

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