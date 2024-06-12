Як РФ охороняє Кримський міст: Плетенчук пояснив дії росіян

За словами речника ВМС ЗС України, капітана 3-го рангу Дмитра Плетенчука, росіяни вигадують нові способи захисту незаконно побудованого Кримського мосту через неможливість охороняти його за допомогою Чорноморського флоту.

Про це пише NV.

"Раніше у них на охороні мосту перебувало від 10 до 14 кораблів та катерів одночасно в морі, а зараз їх там нуль. Відповідно, вони якось мають цю проблему вирішити", — пояснив Плетенчук.

Речник додав, що росіяни намагаються забезпечити охорону мосту баржами та боновими загородженнями.

"Вони намагаються максимально звузити можливість маневру, звузити прохід для того, щоб контролювати було легше цю ділянку, цей район моря з метою, звісно, захисту тієї самої споруди", – зазначив він.

Плетенчук пояснив, що ці пасивні загородження та інженерні споруди, на думку росіян, зможуть завадити атакам на міст з моря.

Нагадаємо, РФ вигадала новий спосіб захистити Кримський міст. Росіяни намагаються убезпечити Кримський міст від ударів українських морських дронів.

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