Як РФ скористається паузою в обміні розвідданими США з Україною: аналіз ISW

Російські посадовці можуть скористатися паузою у військовій допомозі США для України та в обміні розвідувальними даними, щоб поширити давню інформаційну операцію щодо ствердження "неминучості" перемоги Росії у війні.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Заступник начальника Головного військово-політичного управління Міністерства оборони Росії та командир спецназу "Ахмат" генерал-майор Апті Алаудінов заявив, що країні-агресорці слід розглянути питання про проведення повномасштабної мобілізації, яка збільшить армію "принаймні до кількох мільйонів [військових]".

Алаудінов також стверджував, що "зараз час", коли або "НАТО розпадеться", або Росія "знищить Європу", або Європа "може укласти мир" із Росією. Командир "Ахмата" стверджував про "неможливість перемогти Росію на полі бою".

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За оцінками аналітиків, Алаудінов може посилювати фейковий наратив про "неминучу" перемогу Росії задля залякування США і Європи, щоб вони пішли на поступки щодо України – її суверенітету та територіальної цілісності – на тлі того, що Вашингтон уже серйозно обмежив свою підтримку Києва.

"Алаудінов, який є заступником начальника управління російського МО, відповідальним за поширення пропаганди в російській армії, також, ймовірно, посилює цей брехливий наратив, щоб максимізувати моральний дух росіян і стимулювати російські територіальні здобутки, тоді як динаміка на передовій стає все більш мінливою через паузу у військовій допомозі США", – дійшли висновку в ISW.

До слова, за інформацією джерел The Guardian, Велика Британія надалі надаватиме розвіддані Україні, але ці можливості будуть більш обмежені.