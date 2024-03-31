Як РФ від українських морських дронів намагається захистити Новоросійський морський порт: в британській розвідці розповіли

Російські окупанти намагаються захистити Новоросійський морський порт баржами, які вони виставили біля входу до об'єкта Чорноморського флоту.

Про це повідомили в британській розвідці.

Як зазначається, розвідники проаналізували космічні знімки та виявили чотири баржі, які окупанти розмістили біля входу до об'єкта Чорноморського флоту в Новоросійському морському порту. Це спроба посилити оборону порту від атак з боку українських надводних кораблів без екіпажу.

“﻿﻿Через підвищений ризик українських ударів по традиційному порту базування Чорноморського флоту в Севастополі, Новоросійський порт відіграє важливу роль у захисті найцінніших активів Чорноморського флоту. ﻿﻿Колишнього командувача Чорноморського флоту адмірала Віктора Соколова було замінено після успіхів України у використанні американських підводних човнів проти російських цілей як у морі, так і в порту. Його наступник, віце-адмірал Сергій Пінчук, ймовірно, намагався підвищити шанси на виживання російських кораблів шляхом вжиття додаткових превентивних і оборонних заходів, в тому числі шляхом звуження проходу до портових споруд”, - розповіли в британській розвідці.

Нагадаємо, що Україна за період повномасштабної війни потопила або вивела з ладу третину всіх військових кораблів Росії в Чорному морі.

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