Як РФ вирішила захистити Кримський міст: розвідка розкрила плани росіян

За інформацією ГУР, окупанти планують затопити щонайменше шість поромів, щоб створити захисну смугу перед Керченським мостом.

У районі Керченської протоки російські окупанти затоплюють пороми, щоб захистити незаконний Кримський міст.

Про це передає Головне управління розвідки України.

За інформацією розвідки, російські загарбники проводять підготовчі роботи для затоплення другого порому.

Окупанти планують затопити щонайменше шість поромів, щоб створити захисну смугу перед Керченським мостом.

Між затопленими поромами росіяни мають намір встановити бонові (плавучі. – Ред.) загородження. У такий спосіб ворог прагне захистити Керченський міст від ураження.

У розвідці зауважили, що періодичні успішні атаки ЗСУ по мосту призвели до серйозних пошкоджень конструкції мосту, зокрема його автомобільного та залізничного полотен.

"Нещодавні удари по Керченському мосту вкотре погіршили ситуацію для угруповання військ противника на півдні України та викликали істеричну реакцію воєнно-політичного керівництва РФ. Нехитра міра захисту 19-кілометрового моста у вигляді затоплення поромів свідчить про гарячковість рішень ворога та інтелектуальну кризу всередині військово-політичного керівництва Росії", – йдеться в повідомленні ГУР.

Нагадаємо, що у ніч проти 12 серпня в районі Кримського мосту лунали потужні вибухи. 12 серпня вдень в районі мосту гучні "хлопки" звучали вдруге за добу. Загалом тоді нарахували 10 вибухів.

У ніч на 17 липня на Кримському мості також пролунали вибухи.

Читайте також: