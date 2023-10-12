Як РФ "зв'язує" сили України на півночі та чи є загроза з Білорусі: пояснення ЗСУ

Загрози наступу РФ на північному кордоні України зараз немає, кажуть у Збройних силах.

РФ продовжує утримувати поблизу північного українського кордону контингент військ, щоб скувати сили ЗСУ і не дати їх перекинути на інші напрямки.

Про це заявив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Північного напрямку Юрій Повх в ефірі телемарафону.

"По той бік кордону ворог традиційно укріплює інженерні загородження, встановлює додаткові мінні загородження, тримає в областях, які прилягає до території України, певний контингент військових, так звані сили прикриття кордону, що не дає змоги нам перекинути відповідно наші сили, які перебувають тут, на більш загрозливі напрямки", – пояснив він.

Про навчання в Білорусі

"Ці навчання оголошуються і проводяться перманентно. Це така форма утримування військової напруги в цьому регіоні. Відтак наші військові реагують адекватно, утримують відповідні підрозділи, які не дадуть ворог перетнути державний кордон", – каже Повх.

Він запевнив, що наразі ознак створення ударних угрупувань військ на території Білорусі поки не виявлено.

Про укріплення кордону

"Це вкрай важливо, оскільки фортифікація рятує життя, тому досконалості меж немає. Відтак, наші війська продовжують вдосконалювати інженерні загородження та свої позиції. Ті підрозділи і частини, які виведені на ротацію на північний напрямок – вони постійно перебувають у процесі навчання. З настанням зимових холодів, звичайно, певна увага буде приділена підготовці позицій до зими", – сказав речник Сил оборони Північного напрямку.

Раніше у Центр національного спротиву писали, що спецслужби РФ і Білорусі готують теракт "під чужим прапором", аби звинуватити Україну.

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