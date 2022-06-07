Як родинам військовослужбовців, захоплених у полон, отримати виплати - ГУР

Як родинам військовослужбовців, захоплених у полон, отримати виплати - ГУР

За військовослужбовцями, захопленими в полон або заручниками, а також безвісти зниклими, зберігаються виплати із надбавками.

Для того, щоб отримувати виплату, члени родини військовослужбовців, захоплених у полон, мають звернутися із заявою на ім’я командира військової частини.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

До заяви додаються:

копії сторінок паспорта повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я та по батькові і реєстрацію місця проживання (перебування);

повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я та по батькові і реєстрацію місця проживання (перебування); довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) членів сім’ї (у разі відсутності такої інформації в паспорті);

(перебування) членів сім’ї (у разі відсутності такої інформації в паспорті); копія свідоцтва про шлюб (у разі наявності);

(у разі наявності); копії свідоцтв про народження дітей (у разі наявності);

(у разі наявності); копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.

Командир військової частини розглядає протягом 15 днів подані документи та приймає рішення щодо виплати або відмови у виплаті грошового забезпечення, про що повідомляється заявнику в письмовій формі.

Право на отримання грошового забезпечення військовослужбовців мають наступні категорії:

дружина / чоловік військовослужбовця , а за їх відсутності повнолітні діти , які проживають разом із військовослужбовцем; законні представники (опікуни, піклувальники) чи усиновлювачі неповнолітніх дітей (інвалідів з дитинства – незалежно від їх віку) військовослужбовця (за відсутності дружини (чоловіка);

, а за їх відсутності , які проживають разом із військовослужбовцем; (опікуни, піклувальники) чи неповнолітніх дітей (інвалідів з дитинства – незалежно від їх віку) військовослужбовця (за відсутності дружини (чоловіка); особи, які перебувають на утриманні військовослужбовця або батьки військовослужбовця (за відсутності дружини (чоловіка) та дітей).

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Зазначимо, що за військовослужбовцями, захопленими в полон або заручниками, а також інтернованими в нейтральних державах або безвісно відсутніми, зберігаються виплати в розмірі посадового окладу за останнім місцем служби, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років, інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення постійного характеру та інші види грошового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення.

Варто зазначити, що виплата грошового забезпечення членам сімей військовослужбовців, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили військові частини, місця служби або дезертували, не здійснюється.

Нагадаємо, в одній із західних областей України створили спеціальний табір для утримання російських військовополонених, які наразі не підлягають обміну.

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