Як Росія депортує українських дітей: у Луганській ОВА розповіли про схему

Аби Росія змогла депортували із окупованих територій українських дітей, лікарі, привезені із країни-агресорки, ставлять фейкові діагнози.

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

За його словами, ще наприкінці 2022-го та упродовж 2023-го років у так званій "ЛНР", аби виправдати депортацію та "оздоровлення" у північних регіонах РФ дітей та підлітків, влаштували примусову диспансеризацію. Займалися нею медичні працівники, яких привезли з Росії, аби місцеві не змогли втрутитися у процедуру.

"Що наказали, те і виявили – зі 136 915 оглянутих дітей у 68,8 % нібито виявлено ту чи іншу патологію. Відповідні діагнози надають підстави до вивезення підростаючого покоління на лікування до рф. Чим все може закінчитися – нещодавно вже побачили діти, які оздоровлювалися в тюмені", - зауважив він.

Нагадаємо, що РФ у так званій "ЛНР" хоче поставити на "військовий облік" 16-річних хлопців.

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