Як Росія готується до масованих ударів по Україні – у Повітряних силах розповіли

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що Росія ретельно планує масовані ракетні удари по території України, адже за один день неможливо спланувати атаку, оскільки для цього необхідно прокласти маршрут ракет, врахувати погодні умови та розташування протиповітряної оборони України.

Про це він розповів в ефірі національного телемарафону.

Ворог також вивчає розвідувальні дані для визначення розташування підрозділів протиповітряної оборони України.

"До ударів росіян ми готуємося завжди. Одразу після удару, який був крайній раз завданий по позиціях Повітряні сили одразу готуються – перезаряджаються ракети, робляться певні переміщення особового складу чи позицій. Це все відпрацьовано і Повітряні сили готові в будь-який момент відбивати чергову російську агресію з повітря", - зазначив він.

Масовані ракетні удари росіян по території України

Від жовтня окупанти почали здійснювати масовані ракетні обстріли критичної інфраструктури України.

Експерт аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Анатолій Амелін вважає, що терористи вкотре можуть атакувати Україну ракетами 25-29 грудня.

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов повідомив, що Росія має ракет лише на 2-3 масовані атаки.

Водночас, як повідомляли закордонні ЗМІ, поповнити ракетний запас РФ збирається за рахунок Ірану, з яким нібито вже уклали договір на постачання балістичних ракет.

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив, що Росія найчастіше атакує об'єкти критичної інфраструктури неподалік від Києва.

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