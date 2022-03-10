Як Росія хотіла знищити Україну після її захоплення: міжнародна розвідспільнота розкрила секретний план Путіна

Як Росія хотіла знищити Україну після її захоплення: міжнародна розвідспільнота розкрила секретний план Путіна

У план Путіна, зокрема, входило замінити усі гілки влади України, створити окремі "республіки", а потім їх приєднати до РФ.

Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm отримала документ, який, наймовірніше, є планом президента країни-агресорки Володимира Путіна. В ньому, зокрема, йдеться про кроки, які повинні були виконати після окупації України.

InformNapalm інформує, що документ отримали по своїх інсайдерських каналах. Зазначається, що документ під назвою "План дій зі створення системи контролю за економічними та політичними процесами в Україні" напередодні повномасштабного вторгнення збройних сил РФ до України поширювався у високопоставлених закритих каналах Росії.

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У план Путіна, зокрема, входило замінити усі гілки влади України, створити окремі "республіки", а потім їх приєднати до РФ. Але це маленька частина того, що бажав зробити очільник Кремля. Документ містить кілька розділів, в кожному зя ких показаний план, як Росія планувала знищити українську державність за короткий час.

Політична сфера - р озпуск Верховної ради, Уряду, Конституційного та, можливо, Верховного суду як нелегітимних органів після узурпації влади шляхом антиконституційного державного перевороту у 2014 р; в изнання всіх законодавчих актів, ухвалених після держперевороту в 2014 р., що не діють у частині, що суперечить Конституції та законам України, що діяли до 21 лютого 2014 р; з береження легітимності органів місцевого самоврядування, обраних безпосередньо населенням. Передача їм повноважень облдержадміністрацій із розпуском та ліквідацією останніх; д елегування органами місцевого самоврядування народних представників для участі у Конституційних Зборах щодо вироблення проекту нової Конституції України з подальшим винесенням його на загальнонародний референду

Серед економічних планів окупантів – відмова від Асоціації з Євросоюзом та вступ в Євразійський економічний союз. Також передбачалось заморожування активів, що належать резидентам США та країн НАТО, а також офшорних зон, націоналізація електромереж та стратегічних об'єктів електрогенерації, введення зовнішнього управління на більшості великих підприємств.

Енергетична сфера - встановлення контролю над АЕС, повернення їх до нормальної роботи на російських ТВЕЛах, н аціоналізація електромереж та стратегічних об'єктів електрогенерації: ГЕС, великих ТЕС, в становлення контролю за ГТС України.

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"Демілітаризацію", як називає Путін, мали провести так: спочатку ліквідувати міністерства оборони та МВС. Відповідно, відбулося обнуління видатків на оборону, державну безпеку, функціонування Конституційного суду, Верховної Ради, функціонування МЗС та дипломатичних представництв України за кордоном.

Щодо "денацифікації", яка мала на меті знищити українську історичну спадщину та мову, російська влада запланувала вилучити та знищити всю навчальну літературу, що на їх думку "спотворює історію, що пропагує нацизм та русофобію", а російська мова мала стати державною.

З повним переліком заходів, які хотіли швидко знищити українську державність, а разом з цим народ, можна ознайомитись за посиланням.