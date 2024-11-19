Як Росія намагається відновити контроль над Курщиною: Павлюк розкрив подробиці тактики армії РФ

У Курській області російські війська змінили стратегію з оборони на наступ, намагаючись відновити контроль над територією. Вони використовують тактику прориву лінії оборони ЗСУ.

Про це розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк "Укрінформу".

"На початку наступальної операції Сил оборони в Курській області противник будь-яким способом намагався зупинити просування наших військ. Ворог робив засідки, застосовував авіацію. При цьому росіяни безжально бомбили власні населені пункти", - повідомив він.

За його словами, після того, як наші війська встановили оборону, противник змінив стратегію з оборони на наступ, намагаючись повернути контроль над територією вздовж державного кордону.

Наразі противник використовує тактику малих груп до відділення, підтримуючи їх артилерією, з метою витіснити наші підрозділи з зайнятих позицій.

Генерал-лейтенант розповів, що за наказом вищого політичного керівництва Росії, для швидкого повернення Курської області під контроль РФ, противник почав застосовувати тактику прориву оборони. На окремих ділянках фронту залучають підрозділи до роти (батальйону) за підтримки бронетехніки, що призводить до значних втрат у особовому складі та техніці.

Він зазначив, що окремі успіхи ворога супроводжуються великими втратами в живій силі, що змушує його постійно перекидувати додаткові сили до Курської області з інших напрямків.

Нагадуємо, представник комендатури ЗСУ в місті Суджа Олексій Дмитрашковський розповідав, що російські війська змінили тактику боїв у Курській області, почавши активно атакувати українські позиції вночі.

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