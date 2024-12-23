Як Росія намагається занурити Україну в повітряну тривогу на 24/7: авіаексперт розповів

Анатолій Храпчинський повідомив, що Росія збільшила виробництво ударних безпілотників, але велика кількість з них не несе загрози.

Росія має намір занурити Україну в цілодобову повітряну тривогу 24/7. Метою є суттєве збільшення навантаження на Сили протиповітряної оборони.

Про це розповів авіаційний експерт і заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський в ефірі "Громадського радіо".

Під час повітряної тривоги в активному режимі працює більшість засобів виявлення для того, щоб помітити будь-яку невстановлену повітряну силу й перехопити її, поділився він. За його словами, у таких випадках беруть участь системи протиповітряної оборони або безпосередньо мобільні групи.

Експерт підкреслив, що РФ масштабувала виробництво ударних безпілотників типу Shahed, а також дронів "Гербера" і "Пародія". Він зазначив, що такі БПЛА не несуть загрози, але Силам протиповітряної оборони доводиться відволікатися на них.

Крім того, Храпчинський висловився про статтю The Guardian, в якій було сказано, що в Генштабі ЗСУ вимагають від підрозділів ППО відправляти своїх людей у піхоту. Він заявив, що у нас є проблематика в тому, як сприймається потрапляння людини до лав ЗСУ. Також він додав, що новини про масову "бусифікацію" паплюжать ситуацію щодо призову громадян.

Експерт сказав журналістам, що нестача особового складу в українській армії дійсно є. Він підкреслив, що деякі бойові підрозділи укомплектовані тільки на 30%. За його словами, у піхоту не відправляють мобільні групи або інших офіцерів, які навчалися на Patriot або на інші комплекси ППО.

Храпчинський вважає, що при міських радах потрібно створювати ініціативи із залучення людей, які посилювали б мобільні групи. Він упевнений, що так вдасться хоча б частково вирішити проблеми з недоукомплектуванням підрозділів.

Нагадаємо, у Росії на території економічної зони "Алабуґа" спалахнув військовий об'єкт. Внаслідок цього знищено склад із деталями до "Шахедів" на 16 мільйонів доларів.

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