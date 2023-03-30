Як Росія намагається зірвати контрнаступ ЗСУ: розвідка розкрила хитрий план Кремля

Зараз ворог повертається до використання ракет та дронів.

План Росії занурити Україну у блекаут не вдався, тому вони повертаються до тактики, яка була у перші дні повномасштабного вторгнення Росії - 24 лютого 2022 року. Їхніми цілями під час масованих атак можуть стати військові об'єкти та шляхи постачання західної зброї.

Про це розповів речник ГУР Андрій Юсов в інтерв'ю для Gazeta.

Таким чином, на думку Юсова, Кремль хоче зірвати контрнаступ ЗСУ, який, за даними Міноборони України, має розпочатися у квітні-травні.

"Метою масових ракетних ударів був блекаут і доведення до критичного стану енергетичної інфраструктури. Цей план провалився. Зараз ворог повертається до використання ракет та дронів, як це було під час першої тактики повномасштабного вторгнення. Тобто найбільш ймовірними цілями можуть знову стати військові об'єкти, шляхи постачання і все, що пов'язане з підготовкою до продовження процесу деокупації українських територій. Ворог намагатиметься зірвати наш наступ", - сказав він.

Контрнаступ ЗСУ: що відомо

Нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю ERR повідомив, що зараз відбувається підготовка до контрнаступу, який має розпочатися протягом квітня-травня. Він планується за декількома напрямками. Про які саме йдеться - невідомо.

Додамо, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна може провести успішний контрнаступ навесні, скориставшись виснаженням російської армії та постачанням західної зброї.

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