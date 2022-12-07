Як Росія обирає дати для масованих ракетних ударів по Україні – експерт пояснив

Росія обирає ті дні для ракетних ударів по Україні, коли на фронті відбуваються певні події, або обирає їх за певними датами.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів кандидат історичних наук, професор Празького муніципального університету, військовий експерт Юрій Федоров.

"Перший удар був нібито приурочений до вибуху на Кримському мосту. Але це має певне пропагандистське значення, бо складається враження, що такі удари завдають помсти за ті чи інші дії ЗСУ. Але це суто пропагандистська версія, бо підготовка удару займає досить тривалий час, кілька днів мінімум", – пояснив Федоров.

Він зазначив, що аналітичні служби у Генеральному штабі та у штабі ВПС РФ оцінюють збитки від попереднього удару та аналізують, де були допущені помилки і вибирають нові цілі.

"Нехай в Україні відновлять, що можуть відновити, а ми потім ударимо ще раз, щоби весь час тримати у напрузі та вражати ті об’єкти, які були відновлені раніше".

Він зазначив, що таким чином, Кремль намагається змусити народ України тиснути на свій уряд, щоб домогтися капітуляції Києва, але така тактика виявилася для Москви провальною.

Масовані ракетні обстріли України

У понеділок, 5 грудня, Росія здійснила восьмий масований обстріл об'єктів критичної інфраструктури України, випустивши понад 70 ракет.

Ракетний удар повернув енергетичну систему України на тиждень назад, саме тому в країні і надалі тривають аварійні відключення електрики, про це розповів генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що якби Україна перемогла сьогодні, то вже через 2-3 місяці можна було б відмовитись від вимкнень електрики.

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