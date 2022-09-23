Як Росія планує використати мобілізованих: у Генштабі ЗСУ поінформували

Під час першого етапу "часткової" мобілізації в Росії планується доукомплектувати з’єднання та військові частини, що воюють проти України. Ще частина російських сил може бути скерована на доукомплектування прикордонної служби.

У Росії зараз немає фахівців дефіцитних спеціальностей, а їхня підготовка займатиме тривалий час.

Про це заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов розповів на брифінгу 23 вересня.

Він повідомив, що згідно з мобілізаційними планами Росії, призову підлягатимуть близько 300 тис. осіб. За попередніми оцінками, призов відбудеться щонайменше у два етапи, проте їх може бути і більше.

"На першому етапі, імовірно протягом місяця-півтора, противник планує доукомплектувати до повного штату свої з’єднання та військові частини, що залучені до ведення бойових дій на території України. Також не виключається, що частина сил піде на доукомплектування прикордонної служби Федеральної служби безпеки противника для вивільнення особового складу підрозділів збройних сил, які задіяні на прикритті державного кордону з нашою країною", – розповів представник Генштабу ЗСУ.

Він також поінформував, що найбільше серед тих, хто підлягатиме мобілізації, буде посадовців сержантського та рядового складу та молодших офіцерів. Адже ця категорія зазнала найбільших втрат.

"В подальшому не виключається, що протягом другого етапу противник продовжить виконувати свої заходи мобілізації, буде створена відповідна низка загальновійськових формувань оперативного і тактичного рівня, відповідний комплект підрозділів ракетних військ і артилерії", – сказав Громов.

"Одночасно ми розуміємо, що фахівців дефіцитних спеціальностей у противника на даний час немає, а їхня підготовка буде займати тривалий час. Тому насамперед противник зосередив свою увагу на формуванні загальновійськових частин підрозділів, підрозділів ракетних військ та артилерії", – розповів бригадний генерал.

Він також запевнив, що ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій.

Нагадаємо, військовий експерт Олександр Мусієнко сказав, що реальні втрати російської армії в Україні становлять понад 100 тис. убитими й пораненими.

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