Як Росія планує використати пастку з "перемир’ям": експерт пояснив, до чого тут мобілізація

Правозахисник переконаний, що РФ, як завжди, порушить "перемир’я", влаштує якийсь обстріл, наприклад, храму і звинуватить у цьому Україну.

Оголошене Росією "перемир’я" – це пастка, щоби влаштувати збройну провокацію, звинуватити в цьому Україну, а потім оголосити в себе нову мобілізацію. Передбачається, що звинувачення на адресу України мотивуватимуть росіян іти на фронт.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів правозахисник та директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський.

Він пояснив, що одна з причин оголошеного Росією "припинення вогню" – потреба в перепочинку армії та проведення передислокації на фронті.

"Звичайно, їм потрібен якийсь перепочинок, щоби набрати сили, зробити передислокацію підрозділів, які розповсюджені по тимчасово окупованій території України, наприклад як у Макіївці. А до Макіївки був Алчевськ. Тобто вони зробили розташування військових підрозділів у навчальних закладах, гуртожитках тощо. Тому їм потрібен час для того, щоби це передислокувати, дати військам відпочинок, а також у політичному плані показати, що Росія хоче припинення конфлікту і пропонує короткострокове перемир’я", – пояснив експерт.

Він нагадав, що від початку війни проти України – 2014 року – Росія завжди порушувала всі перемир’я та припинення вогню.

"Я пам’ятаю такі ініціативи Російської Федерації ще з 2014 року. Теж було новорічне перемир’я, різдвяне перемир’я: в 14-му році – в Дебальцевому, коли воно ще було під контролем ЗСУ. І Росія постійно його порушувала, і звинувачувала в цьому Україну. Тому вірити не потрібно", – зазначив Лисянський.

Він погоджується з позицією представників української влади про те, що "припинення вогню" від Росії – це просто пастка.

"Росія, як завжди, нас обдурить і ще звинуватить у тому, що це ми порушили це різдвяне перемир’я, і ми таким чином не поважаємо весь християнський світ", – сказав правозахисник.

Щодо можливий провокацій з боку РФ у цей період експерт припустив, що окупанти можуть традиційно влаштувати якийсь обстріл.

"Тобто самі завдадуть удару. Наприклад, "різдвяне перемир’я" – люди пішли до церкви. Росія обстрілює там якусь церкву. Наприклад, візьмімо Стаханов (тепер – Кадіївка – ред.) – Росія обстрілює там і потім кажуть: "Ось, дивіться, що зробила Україна. Знову на Святий вечір вони обстріляли". Потім будуть казати "Прощення нема", – прогнозує експерт.

Він також пояснив, як країна-агресорка використає все це для своєї мобілізації.

"Плюс та інформація, яку раніше давав Олексій Резніков, – що вони готуються до повномасштабної мобілізації на території РФ – але потрібен чинник, індикатор, який буде мотивувати людей брати в руки зброю. Для цього пропаганді потрібна якась тема і це "перемир’я" могло бути б таким. Тобто "перемир’я" – це пастка, щоб затягнути Україну в провокацію та потім оголосити мобілізацію і провести якийсь там контрнаступ або просто провести мобілізацію і збільшити комплектування своїх військ", – пояснив директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки.

Нагадаємо, ексголова МЗС України Володимир Огризко переконаний, що оголошене Росією "припинення вогню" – виключно для внутрішнього користування, щоб чимось "годувати" своє населення, якому потрібні перемоги.

За оцінками директора Центру близькосхідних досліджень Ігоря Семиволоса, "припинення вогню" – це пастка, і Україні треба готуватися до чергового ракетного удару з боку Росії. Москва чекає, щоб українці розслабилися, і тоді планує влаштувати нову атаку.

Водночас у світі не вірять у добрі наміри Москви. Так, путінське "різдвяне перемир’я" розкритикували в Німеччині, США, Франції, ООН та Єврораді.

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