"Як Росія виходитиме з цієї війни, нас уже не турбує" - Подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив про безглуздість обговорень того, як Росія має зберегти обличчя у війні проти України.

Про це він розповів в інтерв'ю Радіо НВ.

"Ми дуже багато фокусуємося на російському порядку денному. Як вони виходитимуть із цієї війни, нас уже не турбує. Навіть до середини цієї війни нас справді непокоїло, що треба знайти якусь психологічну лінію розмежування, щоб вони зберегли своє обличчя, а ми - своє. Але після Бучі цього вже немає. Немає вже можливостей закінчувати війну з огляду на потреби РФ", - сказав він.

Подоляк наголосив, що єдиний формат закінчення війни – Росія має програти, а Україна – виграти, тобто повністю повернути свої території.

Він також заявив, що для України неважливо, що далі відбуватиметься в Росії, бо вона вже програє та історично є аутсайдером.

"На жаль, вона має багато зброї, яку вона використовує в Україні, але з точки зору розуміння світу і нашої, вже немає жодного сенсу обговорювати, що Росія хоче, як вона має зберегти обличчя. Росія має програти – це ключовий параметр. І його все більше підтримують і наші західні партнери, які до певного часу вважали, що головне – знайти можливість Росії хоча б частково зберегти обличчя. Цього завдання сьогодні точно немає. Не Росія формує світовий порядок денний", - наголосив Подоляк.

Нагадаємо, Подоляк розповів, чи очікує Україна нового наступу з Білорусі та про тиск Путіна на Лукашенка.

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