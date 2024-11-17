Що відбувалося на адмінкордоні з Кримом за день до війни: свідчення прикордонника з Чонгару

Олексій Ружиненко — прикордонник, строковик. Він служив на КПВВ “Чонгар", що на адмінмежі з окупованим Кримом і одним із перших бачив початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У ніч із 23 на 24 лютого 2022 року він був на посту. Потрапив у полон та провів у в’язницях 2 роки і 4 місяці. В інтерв’ю “Крим. Реалії” Олексій розповів, що перші явні сигнали вторгнення, що насувається, помітив 23 лютого.

“Десь удень вже приїжджали люди, тобто з території Криму їхали в Україну, і говорили, що там якісь війська стягуються ближче до кордону. Так, ми, в принципі, передавали на відділ. Говорили: “Все добре, це в них навчання, нічого такого страшного”. Потім уже ближче до 22-ї вечора, до 23-ї, можливо, я не пам’ятаю, в них зникло світло. Все одно деякий час, годину, можливо, не більше, люди ще звідти виїжджали і туди заїжджали теж. Говорили, що там дуже багато військових, там танки якісь, БТРи. Ми ж теж так напружились і передавали про це”, — розповів прикордонник.

За його словами, у ніч на 24 лютого, близько 23:00, прикордонники на Чонгарі в тепловізор помітили рух колон техніки.

“Десь по п'ять, по десять, по тридцять машин було. Не було зрозуміло. А потім уже, як вони ближче під'їжджали, то вже було зрозуміло, що це “Гради”, танки. Далі “Гради” почали шикуватися по території, на кордоні, можна сказати. Все було добре. Далі, десь година ночі, все затихло, така тиша була. Дуже напружено було, страшно навіть. Ми теж уже погасили світло, закрили одну лінію, пропускали тільки по одній лінії, тобто в’їзд-виїзд”, — пригадує Олексій.

Далі росіяни перекрили рух по КПВВ “Джанкой” з боку окупованого Криму. За словами прикордонника, автобуси, які приїжджали з Донецька, розверталися і їхали в зворотному напрямку. Велика війна почалася під ранок.

“Близько 4-5-ї ранку, приблизно, якийсь шум, такий, наче пропелери якісь. Підлітає дрон, висить над нами. Спочатку його не бачили, там один хлопець побачив, кричить: “Повітря!”. Автомати на нього навели, щоб вистрілити або просто налякати. Він розвернувся, назад полетів – і буквально через секунд 30 почали “Гради” летіти”, — каже прикордонник.

Нагадаємо, Олексій Ружиненко відповів, чому росіянам вдався бліцкриг на півдні.

Читайте також: