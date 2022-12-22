Як Росія здійснює логістику з окупованим Придністров'ям та до чого тут ЄС: пояснення Жданова

Військовий експерт Олег Жданов розповів, як Росія здійснює логістику зі своїм контингентом військ в окупованому Придністров'ї, адже сушею і повітрям туди шлях закритий.

Про це він пояснив у своєму youtube-каналі.

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"Зараз – ніяк. Щоправда, я не знаю, чи курсують зараз ешелони з товарами подвійного призначення з Білорусі через Європу до Молдови і Придністров'я. Хоча думаю, навряд чи ЄС пропускає такі ешелони. Можливо, товари з РФ пропускає Молдова через свій порт на Дунаї", – припустив експерт.

За його словами, також постачання до Придністров'я може здійснюватися через треті країни. У такому разі вантажі можуть прибувати у порт Молдови на кораблях під прапорами інших держав.

"Туристи"-окупанти

"Скажу точно, що військові вантажі до Придністров'я не постачаються. Ротація особового складу здійснюється через країни ЄС. Російські військові їдуть як туристи через ЄС і Молдову. Таким же чином виїжджають звідти, – пояснив Жданов.

Саме тому Кремль намагається набирати контрактників з-поміж жителів Придністров'я, аби не везти особовий склад з Росії.

Раніше у розвідці Молдови попередили про загрозу вторгнення РФ 2023 року. Військовий оглядач Денис Попович оцінив загрози для Молдови і назвав можливість нападу російської армії на цю країну досить гіпотетичною.

Нагадаємо, що у Придністров'ї станом на початок 2022 року був розміщений один російський батальйон у складі 412 людей та два батальйони військової частини №13962, з приблизно 1,5 тис. військових для охорони складу боєприпасів у селі Ковбасна. Цей склад є одним із найбільших у Європі.

Коротка історія Придністров'я

Зазначимо, що до 1940 р. частина території Придністров'я перебувала у складі Української РСР. У 1924 році на цих теренах була створена Молдавська Автономна Радянська Соціалістична Республіка. 1940 року, після анексії Бессарабії Радянським Союзом МАРСР приєднали до новоствореної Молдавської РСР. Північно-східні райони МАРСР повернули до складу Одеської області України.

Після розвалу Радянського Союзу Придністров'я в односторонньому порядку проголосило "незалежність" від Кишиневі. На стороні сепаратистів воювали російські окупанти, як залишилися у регіоні під виглядом "миротворців".

Водночас, на території Придністров'я, за даними перепису 2004 року, майже 30% населення — українці.

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