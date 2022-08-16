Як росіянам вдалося швидко захопити Мелітополь: пояснення мера

Захопити швидко Мелітополь росіянам вдалося, оскільки зайшли вони зі сторони незаконно захопленого Криму. Всі українські спецслужби, які працювали у місті, виконували і виконують наказ.

Про це розповів мер Іван Федоров в інтерв'ю "Радіо НВ".

"Швидке захоплення Мелітополя сталося через те, що ворожі війська пройшли швидко і зайшли зі сторони Криму. Ми це чітко розуміємо, і це на слуху у кожного громадянина нашої держави…", - пояснив він.

Також читайте Партизани у Мелітополі підірвали залізничний міст: окупанти в істериці розшукують патріотів України

Федоров розповів, що російські війська йшли через Херсонщину. Тому, за його словами, відповідальні здебільшого спецслужби, які контролювали цей регіон.

"Сьогодні коментувати, хто, коли і як залишав (Мелітополь - Ред.), я не уповноважений, тому що ми живемо під час війни, і це може бути використано проти нас, нашої держави загалом. Але я впевнений, що точно всі крапки над "і" будуть розставлені. І сьогодні вже відповідні силові структури цим займаються", - додав Федоров.

Нагадаємо, стало відомо, куди тікають окупанти з правого берега Дніпра у Херсонській області.

Читайте також: