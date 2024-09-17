Як росіяни чинять зі своїми пораненими: військовий ЗСУ розповів шокувальні подробиці

На переконання аеророзвідника, росіяни або не дружать з життям, або надто дружать зі смертю – це якийсь російський сатанинський драйв.

Оператор БпЛА у прикордонній комендатурі швидкого реагування 7-го загону Державної прикордонної служби України Володимир Семків, який брав участь в обороні Вовчанська, розповів, що тактика росіян на Харківщині змінилася.

Про це військовий сказав у інтерв'ю "Новинарні".

За словами Володимира, ворожа піхота пересувається невеликими групами, що ховаються в "зеленці". Хоча на початку, за його словами, росіяни проводили штурми великими загонами, і по місцевості могли ходити відкрито.

Також читайте Росія підтягує бронетехніку на Харківський напрямок: в Третій штурмовій розповіли про підступні плани

"Складалося враження, що вони переконані у власному успіху, власній безкарності. Або ж їм просто начхати на власне життя. Сунуть на укріплену позицію у повний зріст, серед білого дня, пересуваються по відкритих дорогах… Вони зазнали втрат, і згодом ми бачили, що тактика змінюється: росіяни більше маскуються, пересуваються меншими групами", – сказав він.

Військовий нагадав, що успіхи росіян на їхньому напрямі не тривали довго: фактично вони застрягли на тих же позиціях, які їм вдалося захопити за перші дні прориву.

"І вони там спалили до біса своєї техніки, поклали море своїх людей. Мій добрий друг розповідав про бій. Їхня група підстрелила росіянина, і той почав кликати до своїх по допомогу. До нього підбіг сослуживєц, вийняв чеку з гранати і зі словами: "Етот боєц отправляється к Богу!" – підклав гранату під голову пораненого", – розповів Семків.

На переконання аеророзвідника, "вони або не дружать з життям, або надто дружать зі смертю - це якийсь російський сатанинський драйв".

Нагадаємо, росіяни переплутали та відкрили вогонь по власних підрозділах у Вовчанську — є втрати.

Полонений росіянин розповів про штурмовий загін "штрафників"

Читайте також: