Як росіяни глушать зв’язок на окупованих територіях: експерт пояснив, чому ЗСУ не можуть завадити цьому

В такому разі в нагоді ЗСУ стають цифрові станції з сучасними системами шифрування зв’язку.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

"У галузі радіоелектронної боротьби РФ досягла успіху. Треба віддати належне. У них досить багато станцій РЕБ, які глушать, у тому числі, не тільки мобільний зв’язок, але й радіозв’язок. Тільки от використання цифрових станцій з сучасними системами шифрування зв’язку дозволяє нашим військам тримати, припустимо, керування військами в надійних руках та у відповідності до вимог війни мати цей зв’язок", – сказав експерт.

"Для цивільного населення, звісно ж, вони глушать мобільний зв’язок, щоб люди не могли передавати повідомлення чи просто між собою спілкуватися, у тому числі і вести розвідувальну діяльність на території противника", – зауважив Жданов.

Він також пояснив, чому українські захисники не завдають ударів по цих станціях РЕБ.

"Тому що ми не знаємо (місце розташування – ред.). Це станції мобільні, вони постійно переміщуються, щоб їх не виявили. І їх ретельно маскують. До речі, пригадайте, нещодавно декілька станцій такого типу були знищені на правому березі річки Дніпро", – розповів військовий експерт.

Він зазначив, що станції РЕБ – пріоритетна ціль для ударів з боку ЗСУ, тож місцевим жителям варто повідомляти захисникам місця розташування ворожих станцій.

Нагадаємо, за даними радника Офісу президента Олексія Арестовича, від кінця червня до майже кінця серпня ЗСУ знищили 154 ворожі склади боєприпасів та 91 базу зберігання озброєння та військової техніки.

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