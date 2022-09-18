Як росіяни можуть змінити свою тактику: військовий експерт розповів про найбільшу небезпеку

Найбільшу небезпеку для мирних населених пунктів України у війні з РФ несуть ракети ближнього радіусі дії росіян.

Загальна кількість пускових установок сстановить близько півтори тисячі одиниць, це доволі багато, а боєкомплект у них обчисляється у межах від 5 до 7 тисячі одиниць.

Військовий експерт Петро Черник повідомив про це у телемарафоні.

"Звичайно, цей зенітно-ракетний комплекс призначений завдавати удари по об'єктах у повітрі, але вони перевели його у режим поверхня-поверхня. Там є ракети з доволі бойовою частиною від 80 до 180 кг і найстрашніше - бойова частина обладнана невеличкими сантиметровими металевими кубиками, які розлітаються на декілька десятків метрів навколо. Утім, у них дійсно починається "знарядний голод", адже більше половини знарядів і запасів із 15 мільйонів вони вже використали", - зазначив Черник.

За його словами, до 100 тисяч можуть виробляти на місяц. але це навіть не дводенна норма для вогневих валів. Потенціал знижується, але не настільки, наскільки б нам цього хотілося.

Нагадаємо, що під Ізюмом знайшли вбитих українських військових, у яких були зв’язані руки.

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