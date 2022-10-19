Як росіяни намагаються дестабілізувати ситуацію на півночі України: пояснили в Об'єднаних силах ЗСУ

Наразі окупанти створюють загрози на півночі для дестабілізації ситуації. Росіяни б’ють по об’єктах цивільної та військової інфраструктури.

Російські окупанти намагаються дестабілізувати ситуацію на півночі, тому б’ють по цивільних та військових об’єктах. Проте ймовірність повторного вторгнення є низькою.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив помічник командувача Об'єднаних сил ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євген Силкін.

За його словами, ймовірність повторного наступу на північ з боку російських окупантів є низькою, але повністю вона не виключається. До кінця цього року окупанти не встигнуть накопичити в достатній кількості сил та засобів для наступу, проте така загроза може зрости навесні.

“Сьогодні режим Лукашенка та РФ беруть участь у спільній військовій операції. Білорусь надає свій повітряний простір та матеріальну складову. Також велика частина збройних сил перебуває у прикордонних областях. За офіційними даними, зараз там перебувають 10 тисяч мобілізованих, 170 танків, 200 БМП та 100 мінометів”, - наголосив Євген Силкін.

Нагадаємо, що у Вінниці затримали місцевих, які зняли ракетні удари.

Читайте також: