Як росіяни наступали на фронті на "жигулях" та "нивах" (відео)

За словами німецького експерта, так звана друга армія світу змушена наступати на "Ладах".
Російські окупанти на фронті наступають на цивільних "Нивах" та "жигулях-шістках"
На незвичайні кадри з передової звернув увагу експерт BILD Юліан Рьопке.
На одному відео четверо російських військових штурмували українські позиції під Покровськом на автомобілі ВАЗ-2106 ("шістка"). Усі вони загинули. Не виключено, що цю машину росіяни "змародерили" у місцеивих жителів.
На іншому відео росіяни оговталися в атаку на трьох автомобілях "Нива", переобладнаних у військові пікапи. Їх також знищили українські дрони.
"Нові кадри показують, що для просування в Україні росіяни використовують не бронетехніку, не танки, не китайські машини, а цивільні "Лади". Вони мають частково виконувати завдання, призначені для бронетехніки. Це неймовірне завдання. Ми бачимо з українських кадрів, що це приводить до величезних втрат. Це приголомшливі кадри, тому що так звана друга армія світу змушена наступати на "Ладах", – каже Рьопке.
Нагадаємо, що окупанти почали застосовувати китайські баггі для штурмів. Військові пояснили, чому окупанти почали використовувати гольф-кари під час штурмів.
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