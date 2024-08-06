Як росіяни перетворюють Торецьк на суцільні руїни: 32 бригада оприлюднила фото

За останні сім днів на Торецьк прилетіло 118 ворожих КАБів - руйнують багатоповерхівки, залишають у асфальтному покритті метрові вирви.

У місті Торецьку Бахмутського району Донецької області 79 ворожих штурмів за останній тиждень відбили титани з 32-ї окремої механізованої бригади. 1883 рази проти українських захисників ворог застосовував артилерію і скиди з дронів, але українці непохитні.

Про це повідомляється на сторінці бригади у Facebook.

Активний наступ росіян в районі Торецька почався в середині червня. Від постійних обстрілів місто раз-по-раз здригається. Обвуглених і розбитих будинків щодня більшає. Росіяни застосовують свою звичну тактику перетворення на суцільні руїни населених пунктів, які намагаються захопити.

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Масовані удари керованими авіабомбами Торецьк переживає щодня.

За останні сім днів на місто прилетіло 118 КАБів - руйнують багатоповерхівки, залишають у декількашаровому асфальтному покритті метрові вирви. До охоплених пожежею будинків важко наблизитися. Враження, що стоїш біля велетенської доменної печі. Чути, як в помешканнях вибухають газові балони.

Росія перетворює Торецькна руїну / Фото: 32 ОМБр

Більшість тих, хто живе у багатоповерхівках, перебралися у підвали. Але є й такі місцеві, що стережуть свої квартири до кінця.

Росія перетворює Торецькна руїну / Фото: 32 ОМБр

Загони Державної служби з надзвичайних ситуацій із сусідньої Костянтинівки не можуть дістатися до Торецька, бо дороги прострілюються російською артилерією, дуже активні ворожі дрони-камікадзе.

Росія перетворює Торецькна руїну / Фото: 32 ОМБр

За минулий тиждень по місту вдарило 1402 FPV росіян.

Росія перетворює Торецькна руїну / Фото: 32 ОМБр

"У передмістях Торецька точаться бої. Ворог володіє кількісною перевагою в живій силі й техніці, але ми на своїй землі й даємо відсіч окупанту. Важко, на надзусиллях, але героїчна боротьба триває", – розповіли у 32 ОМБр.

Росія перетворює Торецькна руїну / Фото: 32 ОМБр

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські окупанти просуваються в Донецькій області. Зокрема, поблизу Торецька та у Нью-Йорку. Саме тому можлива спроба тактичного оточення військ ЗСУ.

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