Як росіяни перетворюють Торецьк на суцільні руїни: 32 бригада оприлюднила фото

За останні сім днів на Торецьк прилетіло 118 ворожих КАБів - руйнують багатоповерхівки, залишають у асфальтному покритті метрові вирви.
У місті Торецьку Бахмутського району Донецької області 79 ворожих штурмів за останній тиждень відбили титани з 32-ї окремої механізованої бригади. 1883 рази проти українських захисників ворог застосовував артилерію і скиди з дронів, але українці непохитні.
Про це повідомляється на сторінці бригади у Facebook.
Активний наступ росіян в районі Торецька почався в середині червня. Від постійних обстрілів місто раз-по-раз здригається. Обвуглених і розбитих будинків щодня більшає. Росіяни застосовують свою звичну тактику перетворення на суцільні руїни населених пунктів, які намагаються захопити.
Масовані удари керованими авіабомбами Торецьк переживає щодня.
За останні сім днів на місто прилетіло 118 КАБів - руйнують багатоповерхівки, залишають у декількашаровому асфальтному покритті метрові вирви. До охоплених пожежею будинків важко наблизитися. Враження, що стоїш біля велетенської доменної печі. Чути, як в помешканнях вибухають газові балони.
Більшість тих, хто живе у багатоповерхівках, перебралися у підвали. Але є й такі місцеві, що стережуть свої квартири до кінця.
Загони Державної служби з надзвичайних ситуацій із сусідньої Костянтинівки не можуть дістатися до Торецька, бо дороги прострілюються російською артилерією, дуже активні ворожі дрони-камікадзе.
За минулий тиждень по місту вдарило 1402 FPV росіян.
"У передмістях Торецька точаться бої. Ворог володіє кількісною перевагою в живій силі й техніці, але ми на своїй землі й даємо відсіч окупанту. Важко, на надзусиллях, але героїчна боротьба триває", – розповіли у 32 ОМБр.
Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські окупанти просуваються в Донецькій області. Зокрема, поблизу Торецька та у Нью-Йорку. Саме тому можлива спроба тактичного оточення військ ЗСУ.
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